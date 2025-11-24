Cindy Cats en el Microestadio de Ferro: cuándo es el recital y dónde comprar las últimas entradas

La prestigiosa banda de jóvenes artistas se presentarán en el Microestadio de Ferro para cerrar el 2025. Cuándo es el recital de Cindy Cats y toda la información sobre las entradas.

La banda se presentará el 27 de noviembre en el Microestadio de Ferro. Foto: Prensa Cindy Cats

Cindy Cats cerrará el 2025 a través de un recital en el Microestadio de Ferro, ubicado en avenida Avellaneda 1240. La banda viene de lanzar su primer disco En Vivo Vol. 1 y se presentará el próximo jueves 27 de noviembre en lo que será un evento fiel a su estilo, bajo un formato de jam, invitados estrella sorpresa y una propuesta que combinará potencia escénica mediante un escenario 360° y arreglos modernos.

El grupo conformado por Pedro Pasquale, Felipe Herrera, Julián Gallo, Francisco Alduncin, Axel Introini, Carlos Salas y Gonzalo Palacios le pondrá punto final a un 2025 cargado de actividades. Además de Cindy Cats, los músicos trabajan como sesionistas e integrantes de proyectos mainstream como el de Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso, entre otros artistas.

El disco furor publicado en septiembre de 2025 comenzó con su ya clásica versión de Sábado, el hit de Divididos; y dio lugar al primer artista invitado: Tiago PZK y una poderosísima interpretación en Entre Nosotros. Ivonne Guzmán, por su parte, aportó su impronta en Cuándo y Nahuel Pennisi emocionó con Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Entradas para ver a Cindy Cats en el Microestadio de Ferro

Las entradas pueden comprarse a través del sitio web de Passline con un 2x1 exclusivo para clientes de Club La Nación. Solo queda disponible Popular Este y Oeste con un precio de $45.000, ya que Campo y Platea están agotados