La edición 2026 del evento se realizará el 14 de marzo. Foto: Buenos Aires Cumbia

El festival Buenos Aires Cumbia está pautado para el próximo sábado 14 de marzo en el Estadio Obras y contará con artistas de lujo. Este género musical tradicional de la Argentina convoca multitudes y en esta oportunidad, ya está confirmada la grilla completa de artistas, horarios y precios de las entradas..

Desde su primera edición en 2021, el evento se consolidó como un espacio de encuentro masivo donde miles de personas se reúnen para disfrutar de las bandas y DJs más destacados del género. Con una propuesta que combina shows en vivo y sets musicales hasta la madrugada, el festival ofrece una experiencia única que mezcla fiesta, nostalgia y ritmo popular.

Buenos Aires Cumbia se caracteriza por su formato dinámico, su fuerte impronta festiva y su capacidad de convocar a públicos diversos. Por sus escenarios, pasaron artistas como Amar Azul, La Champions Liga, Los Totora, El Polaco y DJs como Sugar Baby o DJ Pipo. El evento celebra la cumbia argentina en todas sus variantes y estilos reafirmando su lugar como uno de los festivales más convocantes y alegres de la escena musical porteña.

Buenos Aires Cumbia Foto: Buenos Aires Cumbia página oficial

Qué artistas se presentan en Buenos Aires Cumbia 2026

La Banda De Carlitos & Euge Quevedo

Cacho Deicas

Mario Luis

Banda XXI

Amar Azul

Tambó Tambó

Los Del Fuego

Dj Pipo

Sugar Baby

Debo Dj

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Buenos Aires Cumbia: cuánto salen las entradas

La página oficial de venta es coolco.io, acepta todos los medios de pago y los precios son los siguientes:

Entrada general: $33.000

Entrada VIP: $75.000 e incluye baño y barra preferencial.

Los menores de 18 años no pueden pasar al evento.

Cómo llegar al Buenos Aires Cumbia

El Estadio Obras Sanitarias se encuentra ubicado en la avenida del Libertador 7395, en el barrio porteño de Núñez. Para llegar, están disponibles estos medios de transporte: