Buenos Aires Cumbia: artistas, horarios y precios de entradas del festival de música popular
El festival Buenos Aires Cumbia se hace hace cinco años para celebrar el género popular y miles de personas se acercan a disfrutar de un gran espectáculo. Conocé los detalles.
El festival Buenos Aires Cumbia está pautado para el próximo sábado 14 de marzo en el Estadio Obras y contará con artistas de lujo. Este género musical tradicional de la Argentina convoca multitudes y en esta oportunidad, ya está confirmada la grilla completa de artistas, horarios y precios de las entradas..
Desde su primera edición en 2021, el evento se consolidó como un espacio de encuentro masivo donde miles de personas se reúnen para disfrutar de las bandas y DJs más destacados del género. Con una propuesta que combina shows en vivo y sets musicales hasta la madrugada, el festival ofrece una experiencia única que mezcla fiesta, nostalgia y ritmo popular.
Buenos Aires Cumbia se caracteriza por su formato dinámico, su fuerte impronta festiva y su capacidad de convocar a públicos diversos. Por sus escenarios, pasaron artistas como Amar Azul, La Champions Liga, Los Totora, El Polaco y DJs como Sugar Baby o DJ Pipo. El evento celebra la cumbia argentina en todas sus variantes y estilos reafirmando su lugar como uno de los festivales más convocantes y alegres de la escena musical porteña.
Qué artistas se presentan en Buenos Aires Cumbia 2026
- La Banda De Carlitos & Euge Quevedo
- Cacho Deicas
- Mario Luis
- Banda XXI
- Amar Azul
- Tambó Tambó
- Los Del Fuego
- Dj Pipo
- Sugar Baby
- Debo Dj
Buenos Aires Cumbia: cuánto salen las entradas
La página oficial de venta es coolco.io, acepta todos los medios de pago y los precios son los siguientes:
- Entrada general: $33.000
- Entrada VIP: $75.000 e incluye baño y barra preferencial.
- Los menores de 18 años no pueden pasar al evento.
Cómo llegar al Buenos Aires Cumbia
El Estadio Obras Sanitarias se encuentra ubicado en la avenida del Libertador 7395, en el barrio porteño de Núñez. Para llegar, están disponibles estos medios de transporte:
- Colectivos: Las líneas 15, 28, 29, 42 y 130 pasan por las cercanías, siendo las paradas más cercanas en la Avenida Del Libertador.
- Tren: La línea Mitre (ramal Tigre) te deja en la estación Núñez.
- Subte: Línea D hasta la estación Congreso de Tucumán y luego caminar o tomar un colectivo corto por Av. Libertador.
- Desde el Obelisco (Centro): Aproximadamente 45-55 minutos en transporte público (Subte D + caminata o bondi) o 15-20 minutos en taxi/auto.