El guitarrista norteamericano tocará en el Complejo Art Media el 29 de marzo. Foto: Guitar.com

Cory Wong es uno de los íconos del funk moderno que deslumbrará a todo Buenos Aires el próximo domingo 29 de marzo. El guitarrista de 41 años oriundo de Estados Unidos, que fue nominado al Grammy por su álbum Meditation, se presentará en el Complejo Art Media a las 21 con su formato full band para repasar sus canciones más agitadoras con vistas a, fiel a su estilo, llevar adelante una noche cargada de energía y virtuosismo.

La llegada de Cory a Buenos Aires no es un evento más en la nutrida agenda internacional de 2026; sino que se trata del desembarco del guitarrista que logró que el funk volviera a ser una conversación prioritaria en la música de hoy en día. Con una técnica de mano derecha que muchos colegas definen como “de goma” por su elasticidad y velocidad, el músico de Minnesota construyó una identidad basada en el groove percusivo, rescatando la limpieza absoluta del sonido clean por sobre la saturación de efectos.

Su nombre dio un salto cuando se cruzó con Vulfpeck. Lo que empezó como una colaboración orgánica, terminó con la banda dedicándole un tema con su propio nombre consolidándolo como el “sexto integrante” y el corazón rítmico de la formación. Sin embargo, su faceta solista es donde Cory realmente despliega su visión y calidez liderando la "Wongnotes", una big band de vientos cuya propuesta es irresistible al baile.

En su discografía se percibe un híbrido entre el jazz fusión, el pop y el funk heredado de gigantes como Prince o Nile Rodgers. Pero Cory no solo toca; comunica, ya que sus shows suelen estar condimentados con una cuota de humor y una interacción constante con el público, rompiendo la cuarta pared del músico inalcanzable.

De cara al recital en el Complejo Art Media, se espera un setlist que recorra sus clásicos más agitadores y posiblemente alguna de esas zapadas infinitas que se vuelven virales en las redes sociales. El público argentino, conocido por su calidez, su oído exigente y el agite típico de una cancha de fútbol, se encontrará con una banda que pocas veces deja espacios al silencio librados al azar y más teniendo en cuenta que será la primera vez de Cory en el país. La cuenta regresiva para el estallido de energía ya comenzó.

El show se dará en el marco de una gira internacional por Sudamérica y distintas partes del mundo. Foto: Cuenta de Facebook Koerner Hall

Entradas para ver a Cory Wong en el Complejo Art Media

Para poder adquirirlas, se debe ingresar al sitio web de TuEntrada y el precio es de $80.000 + $12.000 de cargo por servicio.