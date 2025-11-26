“Máxima”, “Margarita” y el caso Bagnato: todos los estrenos de HBO Max que llegan en 2026

También los favoritos de los fans y estrenos como la serie animada de El Chapulín Colorado y otra de Don Ramón. El gran estreno nacional será el documental “La masacre de Flores”, de Campanella. Tendrán fútbol y el básquet de la NBA.

Máxima. Foto: HBO Max

Presentando la programación 2026 como “52 semanas de historias únicas”, Juan Mariano Solá, Streaming Lead para Latinoamérica de HBO Max, anunció en Buenos Aires los regresos a la plataforma de las series favoritas del público con nuevas temporadas así como revelaron los estrenos que tendrán a lo largo del año. Entre las novedades sobresale sin dudas la producción nacional dirigida por Juan José Campanella sobre la Masacre de Flores, que cuenta la historia desde la perspectiva del único sobreviviente, Matías Bagnato.

Él, en 1994, logró escapar del incendio provocado en su casa por Fructuoso Álvarez González. Crimen que causó la muerte de sus padres, dos hermanos y un amigo. Bagnato vivió amenazado por el asesino y, tras la muerte de éste en 2023, expresó que finalmente podía encontrar paz. Al ver “El secreto de sus ojos”, quiso que el director ganador del Oscar recreara su historia y así llegará finalmente a comienzos de años a la plataforma.

Cautiva. Foto: HBO Max

También se estrenará una ficción basada en un caso real argentino, “Cautiva”, que narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que en pleno siglo XXI entra a un convento de clausura sin imaginar que la madre superiora descargará su locura sobre las monjas, convirtiendo sus vidas en un infierno medieval. Quince años después logra escapar y comienza un proceso de reconstrucción.

Máxima, Margarita y otros temas bien argentos

“Máxima”, la excelente serie protagonizada por Delfina Chaves, quien interpreta a Máxima Zorreguieta, regresa para una segunda temporada. Los nuevos episodios retratan el momento más esperado: la boda real, además de los desafíos de la argentina en la dinámica familiar de la realeza, mientras entiende lo que se espera de ella: un heredero del trono. También “Margarita”, exitosa creación de Cris Morena, tendrá nada menos que la segunda y tercera temporada, siempre protagonizada por Mora Bianchi, Isabel Macedo, Ramiro “Toti” Spangenberg, Mateo Belmonte, Franco Yan, Martiniano Rodríguez, Pilar Masse y Lola Abraldes.

Además, tras el éxito de la primera temporada de “Viudas Negras: p*tas y chorras”, de Malena Pichot y con Pilar Gamboa, regresarán a HBO Max con una nueva entrega. Para quienes disfrutan de la animación para adultos, HBO Max también anunció la primera producción original para Adult Swim desarrollada en la Argentina: “La huella del oro”, creada por el talentoso Daniel Duche. Una obra audaz y filosófica que presenta una crítica al poder, la moralidad y la superficialidad del mundo moderno.

Las series favoritas de los fans

El universo de “Game of Thrones” se expande con el estreno de “El caballero de los Siete Reinos” y la tercera temporada de “La casa del dragón”. La primera de estas creaciones llegará el 19 de enero de 2026. Basada en la obra de George R.R. Martin, es la precuela de su saga más popular y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable. Ya tienen la segunda temporada confirmada.

El caballero de los Siete Reinos. Foto: HBO Max

Además la tercera parte de “House of the Dragon” llegará a mediados del 2026 y también tendrá otra temporada más, siempre contando las batallas épicas, ambición y alianzas dentro de la Casa Targaryen. Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel y Matt Smith regresan a sus personajes. Del mismo modo, avanzado ya el año podremos seguir las vivencias de los Russell y los Van Rhijn en la Nueva York de 1880, en una nueva temporada de “La edad dorada”, la creación de Julian Fellowes, avanzado el año. El 9 de enero comenzará otro día en el sector de emergencias de Pittsburgh con “The Pitt” y todo su elenco premiado, encabezado por Noah Wyle.

The Pitt. Foto: HBO Max

El 15 de febrero se estrenará una nueva temporada de “Como agua para chocolate”, con producción ejecutiva de Salma Hayek y el elenco original: Irene Azuela, Azul Guaita, Ana Valeria Becerril Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné. Una trama marcada por el realismo mágico y los sabores mexicanos, dirigida por Julián de Tavira. Y se anunciaron dos nuevas series que llevarán más allá al universo de Chespirito: “Don Ramón” y la animada “Los Colorado”.

Estrenos inusuales y deportes

Dentro del universo de DC se produjo la serie “Linternas”, basada en el comic de Linterna Verde, que se estrenará en el tercer trimestre de 2026. Sigue a dos policías intergalácticos, el recién reclutado John Stewart (Aaron Pierre) y a la Linterna legendaria Hal Jordan ( Kyle Chandler), que se ven envueltos en un oscuro misterio en la Tierra mientras investigan un asesinato.

Lanterns. Foto: HBO Max

Los nuevos títulos incluyen a “Half Man”, serie creada por Richard Gadd (“Baby Reno”) y con Jamie Bell; “Rooster”, comedia protagonizada por Steve Carrel y ambientada en un campus universitario; “DTF St. Louis”, miniserie centrada en un complejo triángulo amoroso integrado por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, y el thriller legal “War” producido en el Reino Unido y con Dominic West y Sienna Miller.

Half Man. Foto: HBO Max

Y no podían dejar de sumar la emisión de deportes en el streaming, que suman la Liga Profesional de Fútbol, los torneos Apertura y Clausua y el Trofeo de Campeones luego de haber renovado la alianza con la AFA hasta 2031. Además, la oferta deportiva se expande a nuevos deportes con una selección de partidos de la NBA, siempre analizados por un equipo de especialistas.