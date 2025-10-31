Buenas noticias para los amantes del terror: llega la serie de El Conjuro a HBO Max

Tras el éxito de El Conjuro: Últimos Ritos en cines, Warner Bros. apunta a ir un paso más allá con una serie que promete aterrorizar a los fanáticos. Esto es todo lo que se sabe hasta ahora.

Estrenos Netflix octubre, series, El Conjuro

El Conjuro se ha consolidado como una de las sagas de terror más exitosas del cine moderno. Su universo, basado en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren, no solo dio origen a esta franquicia, sino también a otras populares como La Monja y Annabelle. Ahora, Warner Bros. busca expandir aún más este mundo con el anuncio de una serie basada en El Conjuro.

La confirmación llega tras el rotundo éxito de El Conjuro: Últimos Ritos, la cuarta entrega que está arrasando en taquilla. Aunque todavía no se reveló la fecha de estreno ni la trama de la serie, todo apunta a que El Conjuro la Serie llegará en 2026 y será uno de los proyectos estrella de HBO Max.

El Conjuro, película. Foto: REUTERS

Lo que sí se sabe es que formará parte del catálogo de HBO Max y que contará con Nancy Won como showrunner, conocida por su trabajo en Jessica Jones y Pequeños fuegos por todas partes. Por su parte, Peter Cameron y Cameron Squires participarán como guionistas, aunque por ahora no se ha anunciado el elenco ni la sinopsis de la producción a cargo de Warner Bros. Television.

El Conjuro: Últimos ritos, un éxito en cines

Mientras los fanáticos esperan con ansias la llegada de la serie basada en el universo de los Warren, disfrutan de la cuarta entrega de El Conjuro, que se estrenó semanas atrás en cines.

“Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un nuevo y aterrador caso con criaturas misteriosas, deberán resolverlo todo por última vez”, adelanta la sinopsis oficial.

En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 57% de aprobación entre los críticos y un 79% entre los usuarios. En cuanto a la taquilla, el film, protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson, tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares y ya recaudó más de 334 millones a nivel mundial.

De esta manera, El Conjuro sigue consolidando su lugar en el cine de terror, expandiendo su universo y ofreciendo nuevas historias que mantendrán a los fanáticos al borde del asiento.