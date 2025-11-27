Grilla del Cosquín Rock 2026: el precio de las entradas para ver a todas las bandas

El icónico festival de música de Córdoba tendrá una nueva edición, esta vez el 14 y 15 de febrero. Los detalles, en la nota.

Cosquín Rock. Foto: Instagram/cosquinrock

Se acerca el Cosquín Rock 2026, por lo que muchas personas buscan conocer todo acerca del recital. Días, horarios, bandas y hasta precios son consultas habituales de cara al festival que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero del próximo año.

La grilla completa incluye a más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales, que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Se trata de la edición número 26 del popular festival, que tendrá a grandes nombres en su listado.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Cosquín Rock 2026: la grilla completa

Los principales nombres del sábado 14 de febrero son Babasonicos, Abel Pintos, Franz Ferdinand, Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas y Lali, entre otros.

Grilla de bandas del Cosquín Rock 2026. Foto: Cosquín Rock

Con respecto al domingo 15 de febrero, la lista está encabezada por Fito Páez, Airbag, Divididos, Trueno, Las Pastillas del Abuelo y Morat, como figuras principales.

Como ocurre en los últimos años, el Cosquín Rock se amplía y la lista de géneros que aparecen en el festival es grande. La música urbana ya pisa fuerte y hay opciones para todos los gustos, en lo que aparece como un festival integral.

Grilla de bandas del Cosquín Rock 2026. Foto: Cosquín Rock

Entradas del Cosquín Rock 2026: todos los precios

El sitio del Cosquín Rock 2026 ofrece cuatro opciones de entradas: el abono por los dos días, la entrada por día, el Fanatic Abono y el Fanatic Individual. Todos los tickets tienen 12 cuotas sin interés con el banco BBVA.

El abono por los ambos días ofrece la entrada a todo el previo durante las dos jornadas, a excepción del espacio Fanatic. Su precio es de $340.000 y el costo de servicio es de $51.000, por lo que el total escala a $391.000.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Con respecto a la entrada por día, su precio es de $185.000 para cualquiera de las dos jornadas. El costo de servicio es de $27.750, por lo que el total es de $212.750.

Las opciones Fanatic son las mismas que el abono general o la entrada diaria, aunque brindan un mayor acceso y la posibilidad de estar en una zona exclusiva.

Los precios para el abono Fanatic es de $1.600.000, más $80.000 por costo de servicio. El total da $1.680.000 para vivir la experiencia completa del Cosquín Rock.

Con respecto a las entradas Fanatic diarias, el costo para un menor de edad es de $800.000, mientras que el costo de servicio lleva el total a $840.000. Por último, el pase Fanatic diario para un adulto termina en $945.000, con costo de servicio incluido.