La edición 2026 del festival tiene a más de 100 artistas en la grilla. Foto: Indie Hoy

Cosquín Rock es uno de los festivales furor de Argentina y muchas personas buscan conocer todos los detalles en la antesala de la puesta en marcha de su edición 2026. Días, horarios, bandas y precios son consultas habituales de cara al evento que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero y la grilla completa incluye a más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales, que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Entradas del Cosquín Rock 2026: todos los precios

El sitio del Cosquín Rock ofrece cuatro opciones de entradas: el abono por los dos días, la entrada por día, el Fanatic Abono y el Fanatic Individual. Todos los tickets tienen 12 cuotas sin interés con el banco BBVA.

El abono por los ambos días ofrece la entrada a todo el previo durante las dos jornadas, a excepción del espacio Fanatic. Su precio es de $340.000 y el costo de servicio es de $51.000, por lo que el total escala a $391.000.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Con respecto a la entrada por día, su precio es de $185.000 para cualquiera de las dos jornadas. El costo de servicio es de $27.750, por lo que el total es de $212.750.

Las opciones Fanatic son las mismas que el abono general o la entrada diaria, aunque brindan un mayor acceso y la posibilidad de estar en una zona exclusiva.

Los precios para el abono Fanatic es de $1.600.000, más $80.000 por costo de servicio. El total da $1.680.000 para vivir la experiencia completa del Cosquín Rock.

Con respecto a las entradas Fanatic diarias, el costo para un menor de edad es de $800.000, mientras que el costo de servicio lleva el total a $840.000. Por último, el pase Fanatic diario para un adulto termina en $945.000, con costo de servicio incluido.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas

Sábado 14 de febrero

Escenario Norte

Los Caligaris

Lali

Babasónicos

Dillom

Turf

El Zar

Eruca Sativa

Kill Flora

Escenario Sur

Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros

Las Pelotas

La Vela Puerca

Ciro y Los Persas

Cruzando El Charco

Emi

La Mississippi

Fantasmagoría

Escenario Montaña

Victoria Whynot

The Chemical Brothers (DJ Set)

Franz Ferdinand

El Cuarteto De Nos

El Kuelgue

Marilina Bertoldi

Bersuit Vergarabat

Ryan

Chechi De Marcos

Escenario Boomerang

Amigo de artistas

Coti

La Franela

Abel Pintos

Estelares

Indios

Hermanos Gutiérrez

Girl Ultra

Un Muerto Más

1915

Microtul

Escenario La Casita del Blues

Les Diabolettes

Piti Fernández

Los Espíritus

Wayra iglesias

Tango & Roll

Misty Soul Choir

Perro Suizo

Le Dracs

Las Witches

Los Mentidores

Golo’s Band

La Plaza Electronic Stage

Arkadyan

SorÂ

Lehar B2B Santiago García

Valentín Huedo B2B Bruz

Claudio Ricci

Escenario Sorpresa

Sorpresa

Sorpresa

Falsed

Cosquín Rock. Foto: Instagram/cosquinrock

Domingo 15 de febrero

Escenario Norte

Caras Extrañas

YSY A

Airbag

Fito Páez

Bándalos Chinos

Gauchito Club

Blair

Sofi Mora

Escenario Sur

Louta

Guasones

Trueno

Divididos

El Plan de la Mariposa

Pappo x Juanse

Kapanga

Aínda

Escenario Montaña

Franky Wah

Mariano Mellino

Peces Raros

Las Pastillas del Abuelo

Morat

Silvestre y la Naranja

Los Pericos

Gustavo Cordera

Beats Modernos

Renzo Leali

Escenario Paraguay

El Club de la Serpiente

Six Sex

CTM

David Ellefson

Dum Chica

Devendra Banhart

Gauchos Of The Pampa

Malandro

TGK

Wanda Jael

Escenario La Casita del Blues

Loretta Sorbello

Xime Monzón

Nina Portela

Crystal Thomas & Luca Giordano

Gisa Londero & Toyo Bagoso

Grasshopper’s

Cordelia’s Blues

Bulldozer Blues Band

Rudy

Labios de sal

Rosy Gomeez

La Plaza Electronic Stage

Matías Tanzmann

Kôlsch

Franky Wah

Deer Jade

Brigado Crew

Glauco Di Mambro

Lourdes Lourdes

Escenario Sorpresa