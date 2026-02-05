Canal 26
La edición 2026 del festival tiene a más de 100 artistas en la grilla.
La edición 2026 del festival tiene a más de 100 artistas en la grilla.

Cosquín Rock es uno de los festivales furor de Argentina y muchas personas buscan conocer todos los detalles en la antesala de la puesta en marcha de su edición 2026. Días, horarios, bandas y precios son consultas habituales de cara al evento que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero y la grilla completa incluye a más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales, que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.

Entradas del Cosquín Rock 2026: todos los precios

El sitio del Cosquín Rock ofrece cuatro opciones de entradas: el abono por los dos días, la entrada por día, el Fanatic Abono y el Fanatic Individual. Todos los tickets tienen 12 cuotas sin interés con el banco BBVA.

El abono por los ambos días ofrece la entrada a todo el previo durante las dos jornadas, a excepción del espacio Fanatic. Su precio es de $340.000 y el costo de servicio es de $51.000, por lo que el total escala a $391.000.

Con respecto a la entrada por día, su precio es de $185.000 para cualquiera de las dos jornadas. El costo de servicio es de $27.750, por lo que el total es de $212.750.

Las opciones Fanatic son las mismas que el abono general o la entrada diaria, aunque brindan un mayor acceso y la posibilidad de estar en una zona exclusiva.

Los precios para el abono Fanatic es de $1.600.000, más $80.000 por costo de servicio. El total da $1.680.000 para vivir la experiencia completa del Cosquín Rock.

Con respecto a las entradas Fanatic diarias, el costo para un menor de edad es de $800.000, mientras que el costo de servicio lleva el total a $840.000. Por último, el pase Fanatic diario para un adulto termina en $945.000, con costo de servicio incluido.

Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas

Sábado 14 de febrero

Escenario Norte

  • Los Caligaris
  • Lali
  • Babasónicos
  • Dillom
  • Turf
  • El Zar
  • Eruca Sativa
  • Kill Flora

Escenario Sur

  • Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
  • Las Pelotas
  • La Vela Puerca
  • Ciro y Los Persas
  • Cruzando El Charco
  • Emi
  • La Mississippi
  • Fantasmagoría

Escenario Montaña

  • Victoria Whynot
  • The Chemical Brothers (DJ Set)
  • Franz Ferdinand
  • El Cuarteto De Nos
  • El Kuelgue
  • Marilina Bertoldi
  • Bersuit Vergarabat
  • Ryan
  • Chechi De Marcos

Escenario Boomerang

  • Amigo de artistas
  • Coti
  • La Franela
  • Abel Pintos
  • Estelares
  • Indios
  • Hermanos Gutiérrez
  • Girl Ultra
  • Un Muerto Más
  • 1915
  • Microtul

Escenario La Casita del Blues

  • Les Diabolettes
  • Piti Fernández
  • Los Espíritus
  • Wayra iglesias
  • Tango & Roll
  • Misty Soul Choir
  • Perro Suizo
  • Le Dracs
  • Las Witches
  • Los Mentidores
  • Golo’s Band

La Plaza Electronic Stage

  • Arkadyan
  • SorÂ
  • Lehar B2B Santiago García
  • Valentín Huedo B2B Bruz
  • Claudio Ricci

Escenario Sorpresa

  • Sorpresa
  • Sorpresa
  • Falsed
Domingo 15 de febrero

Escenario Norte

  • Caras Extrañas
  • YSY A
  • Airbag
  • Fito Páez
  • Bándalos Chinos
  • Gauchito Club
  • Blair
  • Sofi Mora

Escenario Sur

  • Louta
  • Guasones
  • Trueno
  • Divididos
  • El Plan de la Mariposa
  • Pappo x Juanse
  • Kapanga
  • Aínda

Escenario Montaña

  • Franky Wah
  • Mariano Mellino
  • Peces Raros
  • Las Pastillas del Abuelo
  • Morat
  • Silvestre y la Naranja
  • Los Pericos
  • Gustavo Cordera
  • Beats Modernos
  • Renzo Leali

Escenario Paraguay

  • El Club de la Serpiente
  • Six Sex
  • CTM
  • David Ellefson
  • Dum Chica
  • Devendra Banhart
  • Gauchos Of The Pampa
  • Malandro
  • TGK
  • Wanda Jael

Escenario La Casita del Blues

  • Loretta Sorbello
  • Xime Monzón
  • Nina Portela
  • Crystal Thomas & Luca Giordano
  • Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • Grasshopper’s
  • Cordelia’s Blues
  • Bulldozer Blues Band
  • Rudy
  • Labios de sal
  • Rosy Gomeez

La Plaza Electronic Stage

  • Matías Tanzmann
  • Kôlsch
  • Franky Wah
  • Deer Jade
  • Brigado Crew
  • Glauco Di Mambro
  • Lourdes Lourdes

Escenario Sorpresa

  • Agarrate Catalina
  • Sorpresa
  • Golden Floyd