Así es la grilla del Cosquín Rock 2026: qué artistas tocan, cuándo es y precio de las entradas
El icónico festival de música de Córdoba tendrá una nueva edición, esta vez el 14 y 15 de febrero. Todos los detalles del Cosquín Rock en su edición 2026.
Cosquín Rock es uno de los festivales furor de Argentina y muchas personas buscan conocer todos los detalles en la antesala de la puesta en marcha de su edición 2026. Días, horarios, bandas y precios son consultas habituales de cara al evento que se desarrollará el sábado 14 y domingo 15 de febrero y la grilla completa incluye a más de 100 artistas, entre nacionales e internacionales, que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.
Entradas del Cosquín Rock 2026: todos los precios
El sitio del Cosquín Rock ofrece cuatro opciones de entradas: el abono por los dos días, la entrada por día, el Fanatic Abono y el Fanatic Individual. Todos los tickets tienen 12 cuotas sin interés con el banco BBVA.
El abono por los ambos días ofrece la entrada a todo el previo durante las dos jornadas, a excepción del espacio Fanatic. Su precio es de $340.000 y el costo de servicio es de $51.000, por lo que el total escala a $391.000.
Con respecto a la entrada por día, su precio es de $185.000 para cualquiera de las dos jornadas. El costo de servicio es de $27.750, por lo que el total es de $212.750.
Las opciones Fanatic son las mismas que el abono general o la entrada diaria, aunque brindan un mayor acceso y la posibilidad de estar en una zona exclusiva.
Los precios para el abono Fanatic es de $1.600.000, más $80.000 por costo de servicio. El total da $1.680.000 para vivir la experiencia completa del Cosquín Rock.
Con respecto a las entradas Fanatic diarias, el costo para un menor de edad es de $800.000, mientras que el costo de servicio lleva el total a $840.000. Por último, el pase Fanatic diario para un adulto termina en $945.000, con costo de servicio incluido.
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas
Sábado 14 de febrero
Escenario Norte
- Los Caligaris
- Lali
- Babasónicos
- Dillom
- Turf
- El Zar
- Eruca Sativa
- Kill Flora
Escenario Sur
- Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
- Las Pelotas
- La Vela Puerca
- Ciro y Los Persas
- Cruzando El Charco
- Emi
- La Mississippi
- Fantasmagoría
Escenario Montaña
- Victoria Whynot
- The Chemical Brothers (DJ Set)
- Franz Ferdinand
- El Cuarteto De Nos
- El Kuelgue
- Marilina Bertoldi
- Bersuit Vergarabat
- Ryan
- Chechi De Marcos
Escenario Boomerang
- Amigo de artistas
- Coti
- La Franela
- Abel Pintos
- Estelares
- Indios
- Hermanos Gutiérrez
- Girl Ultra
- Un Muerto Más
- 1915
- Microtul
Escenario La Casita del Blues
- Les Diabolettes
- Piti Fernández
- Los Espíritus
- Wayra iglesias
- Tango & Roll
- Misty Soul Choir
- Perro Suizo
- Le Dracs
- Las Witches
- Los Mentidores
- Golo’s Band
La Plaza Electronic Stage
- Arkadyan
- SorÂ
- Lehar B2B Santiago García
- Valentín Huedo B2B Bruz
- Claudio Ricci
Escenario Sorpresa
- Sorpresa
- Sorpresa
- Falsed
Domingo 15 de febrero
Escenario Norte
- Caras Extrañas
- YSY A
- Airbag
- Fito Páez
- Bándalos Chinos
- Gauchito Club
- Blair
- Sofi Mora
Escenario Sur
- Louta
- Guasones
- Trueno
- Divididos
- El Plan de la Mariposa
- Pappo x Juanse
- Kapanga
- Aínda
Escenario Montaña
- Franky Wah
- Mariano Mellino
- Peces Raros
- Las Pastillas del Abuelo
- Morat
- Silvestre y la Naranja
- Los Pericos
- Gustavo Cordera
- Beats Modernos
- Renzo Leali
Escenario Paraguay
- El Club de la Serpiente
- Six Sex
- CTM
- David Ellefson
- Dum Chica
- Devendra Banhart
- Gauchos Of The Pampa
- Malandro
- TGK
- Wanda Jael
Escenario La Casita del Blues
- Loretta Sorbello
- Xime Monzón
- Nina Portela
- Crystal Thomas & Luca Giordano
- Gisa Londero & Toyo Bagoso
- Grasshopper’s
- Cordelia’s Blues
- Bulldozer Blues Band
- Rudy
- Labios de sal
- Rosy Gomeez
La Plaza Electronic Stage
- Matías Tanzmann
- Kôlsch
- Franky Wah
- Deer Jade
- Brigado Crew
- Glauco Di Mambro
- Lourdes Lourdes
Escenario Sorpresa
- Agarrate Catalina
- Sorpresa
- Golden Floyd