Cosquín Rock 2026: el line up de bandas y solistas confirmados para el festival

El evento, uno de los más convocantes del país, se realizará el próximo 14 y el 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla. Mirá la lista completa de artistas.
jueves, 4 de septiembre de 2025, 15:55
Cosquín Rock.
Cosquín Rock. Foto: Instagram/cosquinrock

La producción del Cosquín Rock 2026 difundió este jueves la grilla de los artistas que se presentarán el próximo 14 y el 15 de febrero, en el aeródromo de Santa María de Punilla. El festival de los más grandes y se convirtió en uno de los más convocantes del país.

La grilla de bandas del Cosquín Rock 2026

Entre las bandas y solistas confirmados para el festival se encuentran los siguientes:

  • Babasónicos
  • Airbag
  • Lali
  • Bandalos Chinos
  • Caligaris
  • Coti
  • Ciro y Los Persas
  • Dillom
  • Fito Páez
  • La Vela Puerca
  • Trueno
  • Turf
  • Ysy A
  • Las Pelotas
  • Las Pastillas del Abuelo
  • Caras Extrañas
  • Cruzando el Charco
  • Divididos
  • Morat
  • Marilina Bertoldi
  • Pappo X Juanse
  • Eruca Sativa
  • Abel Pintos
  • Guasones
  • Bersuit Vergarabat
  • Jóvenes Pordioseros
  • Los Pericos
  • Piti Fernández
  • Viejas Locas por Fachi y Abel
Cosquín Rock 2026. Foto: Instagram.

Cosquín Rock 2026: valor de las entradas y dónde sacarlas

Las entradas están a la venta en la página oficial del Cosquín Rock, bajo el sistema de Edenentradas.

Para los que prefieren el “Abono General”, que incluye ambos días del festival y acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, el valor de la entrada es de $340.000.

Los que compren el “Abono VIP Fanatic”, que incluye las dos fechas, acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, además de beneficios como ingreso especial, vista privilegiada y un área gastronómica de cortesía, deberán abonar $1.500.000.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa
Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Además, según la página oficial de venta de entradas, los puntos habilitados para el retiro serán los siguientes:

  • Córdoba Capital: Disquería Edén - Obispo Trejo 15
  • Córdoba Capital: Plaza de la Musica - Cnel Olmedo Esq. Costanera
  • Santa María de Punilla: Boleterías del Predio