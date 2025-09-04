Cosquín Rock 2026: el line up de bandas y solistas confirmados para el festival
La producción del Cosquín Rock 2026 difundió este jueves la grilla de los artistas que se presentarán el próximo 14 y el 15 de febrero, en el aeródromo de Santa María de Punilla. El festival de los más grandes y se convirtió en uno de los más convocantes del país.
La grilla de bandas del Cosquín Rock 2026
Entre las bandas y solistas confirmados para el festival se encuentran los siguientes:
- Babasónicos
- Airbag
- Lali
- Bandalos Chinos
- Caligaris
- Coti
- Ciro y Los Persas
- Dillom
- Fito Páez
- La Vela Puerca
- Trueno
- Turf
- Ysy A
- Las Pelotas
- Las Pastillas del Abuelo
- Caras Extrañas
- Cruzando el Charco
- Divididos
- Morat
- Marilina Bertoldi
- Pappo X Juanse
- Eruca Sativa
- Abel Pintos
- Guasones
- Bersuit Vergarabat
- Jóvenes Pordioseros
- Los Pericos
- Piti Fernández
- Viejas Locas por Fachi y Abel
Cosquín Rock 2026: valor de las entradas y dónde sacarlas
Las entradas están a la venta en la página oficial del Cosquín Rock, bajo el sistema de Edenentradas.
Para los que prefieren el “Abono General”, que incluye ambos días del festival y acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, el valor de la entrada es de $340.000.
Los que compren el “Abono VIP Fanatic”, que incluye las dos fechas, acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, además de beneficios como ingreso especial, vista privilegiada y un área gastronómica de cortesía, deberán abonar $1.500.000.
Además, según la página oficial de venta de entradas, los puntos habilitados para el retiro serán los siguientes:
- Córdoba Capital: Disquería Edén - Obispo Trejo 15
- Córdoba Capital: Plaza de la Musica - Cnel Olmedo Esq. Costanera
- Santa María de Punilla: Boleterías del Predio