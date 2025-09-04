Cosquín Rock 2026: el line up de bandas y solistas confirmados para el festival

El evento, uno de los más convocantes del país, se realizará el próximo 14 y el 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla. Mirá la lista completa de artistas.

Cosquín Rock. Foto: Instagram/cosquinrock

La producción del Cosquín Rock 2026 difundió este jueves la grilla de los artistas que se presentarán el próximo 14 y el 15 de febrero, en el aeródromo de Santa María de Punilla. El festival de los más grandes y se convirtió en uno de los más convocantes del país.

La grilla de bandas del Cosquín Rock 2026

Entre las bandas y solistas confirmados para el festival se encuentran los siguientes:

Babasónicos

Airbag

Lali

Bandalos Chinos

Caligaris

Coti

Ciro y Los Persas

Dillom

Fito Páez

La Vela Puerca

Trueno

Turf

Ysy A

Las Pelotas

Las Pastillas del Abuelo

Caras Extrañas

Cruzando el Charco

Divididos

Morat

Marilina Bertoldi

Pappo X Juanse

Eruca Sativa

Abel Pintos

Guasones

Bersuit Vergarabat

Jóvenes Pordioseros

Los Pericos

Piti Fernández

Viejas Locas por Fachi y Abel

Cosquín Rock 2026. Foto: Instagram.

Cosquín Rock 2026: valor de las entradas y dónde sacarlas

Las entradas están a la venta en la página oficial del Cosquín Rock, bajo el sistema de Edenentradas.

Para los que prefieren el “Abono General”, que incluye ambos días del festival y acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, el valor de la entrada es de $340.000.

Los que compren el “Abono VIP Fanatic”, que incluye las dos fechas, acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, además de beneficios como ingreso especial, vista privilegiada y un área gastronómica de cortesía, deberán abonar $1.500.000.

Cosquín Rock 2025. Fuente: Prensa

Además, según la página oficial de venta de entradas, los puntos habilitados para el retiro serán los siguientes: