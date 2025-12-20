Una joya escondida en Córdoba que está cerca del Festival de Cosquín: el pueblito ideal para desconectarse un fin de semana

La Falda es una ciudad de muy pocos habitantes que ofrece estadías baratas, un lindo paisaje y se encuentra a sólo 30 minutos de Cosquín. Con su mítico reloj cucú, las visitas al histórico Hotel Edén y vistas a ríos y sierras.

Una joya escondida en Córdoba: el pueblito ideal para hospedarse de cara al Festival de Cosquín Foto: La Falda Turismo

Cosquín, la ciudad cordobesa, albergará a miles de turistas en los próximos meses por ser la sede de los festivales musicales de Cosquín Rock y Cosquín Folklore. Los alojamientos de la zona se ven abarrotados y la gente busca alternativas cercanas y baratas para poder disfrutar sin estresarse.

Entre las otras opciones para hospedarse se encuentra un pueblito cordobés a 30 minutos en auto de la ciudad sede. Tiene aproximadamente 17.000 habitantes y distintos lugares turísticos para visitar. Desde el histórico Hotel Edén y sus leyendas sobre fantasmas e historia hasta el Camino del Cuadrado que es un sinuoso recorrido entre las sierras desde el cual se puede apreciar toda la ciudad y paisaje que acompaña.

La Falda Foto: La Falda Turismo

La Falda: un pueblito entre las sierras

La Falda es una ciudad serrana que ofrece paz y tranquilidad al turista. Es ideal para quienes quieran pasar el tiempo cerca de un acogedor río o someterse a actividades que requieren mucha energía. Las 7 Cascadas es un atractivo turístico sumamente pintoresco que incluye una desembocadura en un río y un balneario con distintas actividades.

Cerca de allí se encuentra el Cerro La Banderita, un desafío de dificultad media para aquellos que disfruten del trekking. El ascenso combina naturaleza, historia local y un contacto directo con el paisaje típico del Valle de Punilla, convirtiéndose en un paseo indispensable tanto para visitantes como para residentes.

Cerro La Banderita Foto: Trip Advisor

Durante el recorrido hay paradas para disfrutar con distintos balcones naturales que permiten apreciar panorámicas cada vez más amplias. Desde estos puntos es posible observar:

El centro urbano de La Falda con su reloj.

La Ruta Nacional 38 , serpenteando a través del valle.

Las localidades vecinas de Villa Giardino, Valle Hermoso y La Cumbre.

Las primeras ondulaciones de las Sierras Chicas hacia el oeste.

La Falda es también la ciudad capital del tango a nivel nacional y lleva a cabo un festival en el mes de julio desde hace 60 años. La última edición fue en julio de 2025.

Se realizan shows en el Auditorio Municipal “Carlos Gardel”, talleres de milonga callejeros con profesores de Argentina y del exterior. La Expo Tango acompaña a esta celebración con artistas plásticos, presentaciones de libros y discos, obras de teatro y mucho más.

Una ciudad llena de historia: el Hotel Edén

Esta ciudad serrana tiene mucha historia. A fines del siglo XIX, un oficial del ejército alemán llamado Roberto Bahlcke recorría a caballo las Sierras Chicas en el Valle de Punilla y, seducido por los paisajes serranos y las bondades del clima, compró 900 hectáreas de la antigua Estancia La Falda de la Higuera, que había pertenecido a Juan Bialet Massé.

Hotel Edén La Falda, Córdoba. Foto: Municipalidad de La Falda

En ese terreno finalmente se levantó el Hotel Edén, construido a todo lujo y confort con materiales importados de Europa. Así, a finales de 1897 el Edén abrió sus puertas. En el contexto del nazismo fue refugio de muchos simpatizantes del régimen alemán.

Hoy en día es un museo que ofrece recorridas guiadas diurnas que cuentan su historia y recorridas nocturnas de carácter esotérico y misterioso que incluyen un guía que cuenta mitos, leyendas y apariciones.

Cómo llegar a Cosquín desde La Falda

Saliendo desde La Falda y tomando la Ruta 38, el recorrido es de 30 minutos en auto hasta la Capital Nacional del Folklore. En el caso de querer tomar un micro, la terminal de buses de la localidad ofrece salidas por hora durante cada noche de los festivales. Los precios van desde $1.400 a $4.900 por viaje individual y hay combos para abaratar la ida y vuelta.

El tren es otra alternativa a tener en cuenta. Con 50 minutos de viaje y precios que rondan desde los $900 a $3.200.

Cuándo es el Festival de Cosquín Folklore

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. Es la 66ª edición de este evento que celebra la música y la cultura popular argentina durante nueve noches. Las entradas rondan los $40.000.

Es uno de los encuentros culturales más importantes de Córdoba y del país. Desde 1961, la ciudad de Cosquín recibe cada año a miles de personas para celebrar la música popular argentina. A lo largo de su historia pasaron por su escenario grandes leyendas como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que lo convirtieron en un emblema del folklore nacional.

Cosquín Folklore 2026 se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero Foto: Canal C

Durante nueve noches, conocidas como las “Nueve Lunas”, miles de asistentes se reúnen en la Plaza Próspero Molina para disfrutar de la música y danzas tradicionales argentinas, además de una gran variedad de gastronomía típica y peñas folclóricas, consolidando a esta ciudad como la “Capital Nacional del Folklore”.