Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

La cantante probó los clásicos de Argentina, recorrió confiterías y hasta tomó mate en La Bombonera.

Rosalía. Foto: Instagram.

Durante su visita a Buenos Aires, Rosalía se dio el lujo de disfrutar de la ciudad y de probar lo mejor de la gastronomía argentina. En su estadía, la icónica cantante degustó clásicos infaltables y recorrió lugares emblemáticos que sorprendieron a sus fans.

En su paso por Luzu TV, Rosalía contó que probó milanesa, empanada de ternera, puré de papa y postre un flan con dulce de leche y crema que la dejaron maravillada.

Rosalía en su paso por Buenos Aires. Foto: Instagram.

Además, la cantante contó que se animó a probar una de las infusiones características por excelencia de la Argentina en su visita a La Bombonera: el mate. Tras darle un sorbo, simplemente dijo: “Está bueno”. El mate quedó retratado en su publicación en su cuenta de Instagram junto a una torta de ricota.

Rosalía en su paso por Buenos Aires. Foto: Instagram.

Además, Rosalía también pasó por Las Violetas, la histórica confitería del barrio de Almagro, donde probó especialidades locales como sándwiches de miga, el gran clásico porteño y medialunas, que forman parte del ADN del desayuno argentino.

Rosalía en su paso por Buenos Aires. Foto: Instagram.

