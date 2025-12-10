Rosalía develó su especialidad en la cocina: cómo hacer su icónico “Bizcocho 14 kilates”

La cantante española visitó la Argentina y cocinó junto a los influencers gastronómicos Ailu Tokman y Andrés Simón, quienes compartieron la receta y el paso a paso de esta torta.

Receta del bizcocho casero de Rosalía. Foto: Captura video Instagram/lasrecetasdesimon

Rosalía, además de ser una crack en el mundo de la música, también lo es en la cocina. A la cantante española le encanta hacer recetas y tiene una escondida bajo la manga bautizada como “Bizcocho 14 kilates”, en referencia a lo rico que es.

En su reciente visita a la Argentina, Rosalía realizó esta receta junto a los influencers gastronómicos Ailu Tokman y Andrés Simón, y sorprendió por el resultado final del bizcocho. “Este es el bizcocho que siempre hago, es mi bizcocho clásico, no he intentado hacer nada nuevo... es una receta que he hecho diez mil veces y siempre sale bien”, explicó la cantante.

Receta del bizcocho casero de Rosalía. Video: Instagram/lasrecetasdesimon

De esta manera, Rosalía conquista al público desde un mundo completamente distinto al de la música: la gastronomía. A continuación, te compartimos la receta para que prepares el “Bizcocho 14 kilates” y lo disfrutes con unos mates.

Receta del “Bizcocho 14 kilates”

Ingredientes:

1 taza de aceite de oliva extra virgen

3 huevos

2 cucharadas de ralladura de naranja

1/4 taza de jugo de naranja recién exprimido

1/4 taza de Anís del Mono

1 y 3/4 tazas de azúcar granulada

2 tazas de harina de trigo

Una pizca de sal

Media cucharadita de polvo de hornear

Media cucharadita de bicarbonato de sodio

Receta del bizcocho casero de Rosalía. Foto: Captura video Instagram/lasrecetasdesimon

Paso a paso:

Precalentar el horno a 165 °C y reservar un molde con papel de hornear. En un bol grande, integrar bien el aceite con los huevos. Agregar la leche, la ralladura, el jugo y el Anís del Mono. Mezclar bien. Añadir el azúcar y batir hasta que quede todo integrado de nuevo. Añadir la harina, la sal, el polvo de hornear y el bicarbonato hasta que quede homogéneo. Verter la masa en el molde preparado y hornear entre 70 y 75 minutos.

Un tip de Rosalía para el “Bizcocho 14 kilates”: cuando la superficie esté dorada, retirá la preparación del horno, cubrila con papel de aluminio y volvela a hornear hasta completar el tiempo indicado y que tome una forma abovedada. Podés comprobar si está lista pinchándola con un palito: si sale limpio, ya está cocida.