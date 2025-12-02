Rosalía cocinó empanadas salteñas en su visita a la Argentina: cuál es la receta original y el sencillo paso a paso
La artista española, además de ir a La Bombonera y degustar clásicos de la gastronomía argentina, aprovechó y cocinó unas ricas empanadas salteñas. Cuál es la receta original.
Rosalía estuvo en Argentina durante varios días y aprovechó su visita para hacer de todo: desde ir a La Bombonera y probar clásicos de la gastronomía local, hasta cocinar unas empanadas salteñas.
En un video publicado por Ailu Tokman —influencer gastronómica que, junto a su pareja Andrés Simón, comparte recetas tradicionales— se ve a la cantante española preparando sus propias empanadas. Como era de esperarse, el video generó furor entre sus fans.
“¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, expresó Tokman. Luego de presentar el clip, agregó: “El video que todos estábamos esperando! Rosalía, haciendo empanadas argentinas con nosotros! Tuvimos el honor de que Rosalía venga a casa y todavía no lo podemos creer!”.
“Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble. Te admiramos muchísimo Rosalía, gracias por tu humildad, tus charlas, tus risas, y por sobre todo, por tu música tan increíble que no paramos de escuchar”, escribieron los influencers.
Receta de Empanadas Salteñas, según Paulina Cocina
Ingredientes para 2 docenas y media de empanadas salteñas
- 500 gr. de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa)
- 250 gramos de cebolla
- 250 gramos de papas
- ¼ pimentón rojo
- 3 huevos hervidos
- 60 gramos de grasa de vaca (tip: si no querés usar grasa animal, usas un aceite vegetal)
- 1 puñado de perejil fresco
- 1 cda. de pimentón rojo molido
- 1 cda. de comino
- 1 cda. de pimienta blanca
- 1 pizca de sal al gusto
- 4 ramas de cebolla de verdeo
Paso a paso
- Picar la cebolla y el pimentón.
- Para el relleno, sofreír toda la cebolla picada en la grasa bien caliente. Cuando comience a dorarse, añadir el pimentón picado y mezclar por 5 minutos.
- Cuando la cebolla cristalice, agregar las especias: el comino (no puede faltar), el pimentón rojo molido y la pimienta blanca.
- Cocinar las papas cortadas en cubos pequeños, en agua hirviendo, solo por 5 minutos.
- Revuelto todo, agregar la carne bien cortada. Mezclar todo y dejar que la carne se cocine a fuego bajo por 15 minutos. Agregar las papas y continuar. Retirar del fuego minutos antes de terminar la cocción y dejar enfriar.
- Mientras precalentar el horno a 250 °C.
- Agregar la cebolla de verdeo picada y los huevos duros picados justo antes de armar las empanadas.
- Cocinar en horno a 250 °C durante unos 12 minutos o freír en abundante grasa.