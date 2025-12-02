Rosalía cocinó empanadas salteñas en su visita a la Argentina: cuál es la receta original y el sencillo paso a paso

La artista española, además de ir a La Bombonera y degustar clásicos de la gastronomía argentina, aprovechó y cocinó unas ricas empanadas salteñas. Cuál es la receta original.

Rosalía cocinó empanadas salteñas. Foto: Instagram/lasrecetasdesimon

Rosalía estuvo en Argentina durante varios días y aprovechó su visita para hacer de todo: desde ir a La Bombonera y probar clásicos de la gastronomía local, hasta cocinar unas empanadas salteñas.

En un video publicado por Ailu Tokman —influencer gastronómica que, junto a su pareja Andrés Simón, comparte recetas tradicionales— se ve a la cantante española preparando sus propias empanadas. Como era de esperarse, el video generó furor entre sus fans.

Rosalía cocinó empanadas salteñas. Video: Instagram/lasrecetasdesimon

“¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, expresó Tokman. Luego de presentar el clip, agregó: “El video que todos estábamos esperando! Rosalía, haciendo empanadas argentinas con nosotros! Tuvimos el honor de que Rosalía venga a casa y todavía no lo podemos creer!”.

“Hicimos empanadas, tomamos mates, comimos sandwichitos de miga, medialunas, bizcochuelo, la argentinizamos a full y la pasamos increíble. Te admiramos muchísimo Rosalía, gracias por tu humildad, tus charlas, tus risas, y por sobre todo, por tu música tan increíble que no paramos de escuchar”, escribieron los influencers.

Rosalía cocinó empanadas salteñas. Foto: Instagram/lasrecetasdesimon

Receta de Empanadas Salteñas, según Paulina Cocina

Ingredientes para 2 docenas y media de empanadas salteñas

500 gr. de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo o molida sin grasa)

250 gramos de cebolla

250 gramos de papas

¼ pimentón rojo

3 huevos hervidos

60 gramos de grasa de vaca (tip: si no querés usar grasa animal, usas un aceite vegetal)

1 puñado de perejil fresco

1 cda. de pimentón rojo molido

1 cda. de comino

1 cda. de pimienta blanca

1 pizca de sal al gusto

4 ramas de cebolla de verdeo

Empanadas salteñas. Foto: Instagram @eljefaso.em

Paso a paso