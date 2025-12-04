Rosalía presenta su nuevo disco “LUX” en Buenos Aires: cuándo salen las entradas a la venta

La artista española sorprendió a sus fans al anunciar el Tour, a tan sólo una semana de haber visitado la Argentina. Cuándo saldrán a la venta al público.

Rosalía visitó La Bombonera. Foto: Redes sociales

Tras causar un gran revuelo durante su visita a la Argentina, Rosalía sorprendió a sus fans al anunciar que volverá a los escenarios. La cantante presentará LUX, su más reciente disco, en el Buenos Aires Arena, los días 1 y 2 de agosto de 2026, en lo que promete ser un espectáculo único.

El LUX Tour 2026 se anuncia como un hito en la carrera de la artista luego de casi dos años de ausencia, con un show donde la potencia escénica se combina con arreglos instrumentales, letras en múltiples idiomas y una propuesta visual que marca un nuevo ciclo en su trayectoria.

Rosalía anunció su Tour LUX Foto: iNSTAGRAM @ROSALIAVT

La cantante española ya se había presentado en Buenos Aires en otras dos oportunidades: la primera, en 2019, en el Lollapalooza, para presentar su disco “El Mal Querer” y luego en 2022, donde llenó dos microestadios con “Motomami”.

Cuándo salen las entradas para los shows de Rosalía en Buenos Aires

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la página oficial de la Arena, con una preventa exclusiva para clientes Santander el día 10 de diciembre, de 10 a 16 horas. Por otro lado, estarán para el resto desde el jueves 11 de diciembre a las 10 horas.

Además, aquellos que cuenten con la tarjeta Santander podrán abonarse en 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

Rosalía probó lo mejor de la gastronomía argentina: qué eligió comer y dónde durante su visita al país

Durante su visita a Buenos Aires, Rosalía se dio el lujo de disfrutar de la ciudad y de probar lo mejor de la gastronomía argentina. En su estadía, la icónica cantante degustó clásicos infaltables y recorrió lugares emblemáticos que sorprendieron a sus fans.

En su paso por Luzu TV, Rosalía contó que probó milanesa, empanada de ternera, puré de papa y postre un flan con dulce de leche y crema que la dejaron maravillada.

Rosalía en su paso por Buenos Aires. Foto: Instagram.

Además, la cantante contó que se animó a probar una de las infusiones características por excelencia de la Argentina en su visita a La Bombonera: el mate. Tras darle un sorbo, simplemente dijo: “Está bueno”. El mate quedó retratado en su publicación en su cuenta de Instagram junto a una torta de ricota.

Además, Rosalía también pasó por Las Violetas, la histórica confitería del barrio de Almagro, donde probó especialidades locales como sándwiches de miga, el gran clásico porteño y medialunas, que forman parte del ADN del desayuno argentino.