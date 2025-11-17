“¿Se fueron a encamar?”: la filosa pregunta de Moria a la China Suárez sobre su noche íntima en París con Mauro Icardi

Moria Casán entrevistó a la actriz y hablaron sobre su pasado y su actual relación con el futbolista.

La China Suárez con Moria Casán. Foto: captura video.

Este lunes se transmitió la tan esperada entrevista que Moria Casán le hizo a la China Suárez y, en una parte de la nota, la actriz le contó a la conductora si tuvo relaciones sexuales con el futbolista en su encuentro en París.

“Fue una noche romántica”, reveló la ex Casi Ángeles en el programa La mañana con Moria y desmintió los rumores de que ese día había intimado con Icardi. “Me empecé a quedar dormida, lo miraba y no me quería dormir”, agregó.

La China Suárez habló de su relación con Mauro Icardi. Video: eltrece.

Luego, la China reveló que ella llegó primero al hotel que habían reservado para pasar la noche juntos y que, en el momento en que lo vio llegar, se le “aflojaron las piernas” y él le robó un beso.

“¿Después se fueron a encamar?“, le preguntó Moria sin pelos en la lengua. “No, fue como una noche mucho más romántica de lo que por ahí se imagina la gente”, respondió la actriz. “Yo me imagino amor”, agregó La One. “Fue así”, agregó Suárez.

“Fue una conexión muy fuerte, después explotó todo y no hablamos durante tres años”, explicó la China Suárez, ya que después de ese encuentro explotó el escándalo y Wanda Nara la trató de “zorra” y la acusó de haber “arruinado su familia”.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

Los detalles de la noche en París

Si bien los rumores confirmaban que la China Suárez y Mauro Icardi habían tenido sexo en París, el encuentro fue más “romántico”, según contó ella misma. La

“Llegué yo primero, tenía unos nervios...”, contó la China. “Pensé el outfit, me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije si no le gusto así, ya está”, agregó entre risas.

La China Suárez con Moria Casán. Foto: captura video.

Luego, recordó el momento en que vio por primera vez al futbolista. “Me impactó, no sabía que era tan alto. Él es muy llamativo, cuando entra a un lugar es imposible no verlo. Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”, agregó.

Sin embargo, luego de esa noche no volvieron a hablar. “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”, dijo por el escándalo que se desató. “Cuando explotó todo después no hablamos durante tres años”, comentó la China.