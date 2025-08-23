Moria Casán defenestró a Wanda Nara tras tratar a Mauro Icardi de violento: “Está muy humillada como mujer”

La diva de la calle Corrientes analizó el Wandagate y atacó a la influencer por su relación con su ex marido.

Moria Casán dijo que Wanda está "humillada como mujer" por el romance de Icardi y la China Suárez Foto: Captura

Moria Casán volvió a referirse a Wanda Nara y a Eugenia “La China” Suárez, luego de haber señalado que siente “el dolor” de la conductora por ver como Mauro Icardi rehizo su vida con otra mujer y sostuvo que la ve “humillada” como mujer.

En un móvil para LAM, la diva se refirió al tema y fue muy dura con la influencer: “Creo que ella está muy humillada como mujer que forma. La admiro como madre y mujer empresaria, no es fácil andar por la vida como mujer de futbolista con diferentes colegios, arraigarse y desarraigarse, es indiscutible”.

Moria Casán. Foto: NA.

“Ella arcilló a este chico -refiere a que formó a Mauro Icardi-, le salió un hábil declarante y bravo. Él se enamoró desde el primer día que se encontró con la piba (por la China) en París, es algo que pudo resolver y está resolviendo ahora”, añadió, al insistir en que ella apoya la relación de la actriz y el futbolista, quienes juran tener un hilo rojo que los une.

“Siento que está muy humillada”, reiteró “La One” e insistió: “Piensa que todo lo que hace él -Icardi- es por venganza, pero yo creo que todo lo que hace él es porque está enamorado y ella está dolida”.

Sin embargo, luego decidió suavizar sus palabras y darle un gesto de cariño a la conductora de “Masterchef”: “Le tengo simpatía a Wanda, pero creo que tiene una locura con no soltar a este chico. Es una mujer que está fuera de eje y hasta dolida puede hacer cualquier cosa. En cuestiones de violencia, ya sale de la novelita, es duro banalizarlo y, si tiene razón, que lo vea la justicia”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

“No siento nada con ‘La China’, creo que hizo su carrera en base a su belleza y la actuación. Nunca vi nada de ella, no sé cómo actúa ni nada, sé más sobre su vida privada. La que no habla gana. Ella juega un enigmático y se forma una cuestión cinematográfica a su alrededor”, resaltó.

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi con un feroz descargo

Wanda Nara publicó un feroz descargo en sus historias de Instagram apuntando nuevamente contra su ex pareja, Mauro Icardi, por haber cuestionado sus múltiples viajes al exterior durante el último mes. La empresaria tomó cartas en el asunto y le pidió al futbolista que, en vez de criticarla, “se ocupe de ser padre de sus hijas” y no de otros.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

Gustavo Méndez, periodista de espectáculos y contacto directo con la China Suárez, publicó un tuit cuestionando a Wanda y mencionando sus “deudas” con la Justicia: “TAMBIÉN, LA MUJER QUE RECLAMA DINERO PERO NO PAGA JUICIOS NI DEUDAS AL ESTADO”.

Ante ello, la empresaria volvió a utilizar sus redes para responder a las acusaciones que la califican como deudora y volvió a arremeter contra Mauro Icardi: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”.

“Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía”, acusó.