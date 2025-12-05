Fátima Flórez presenta su nuevo espectáculo en Mar del Plata: Marcelo Polino, Pampas Bravas y más en un show único

La artista interpretará a más de 25 artistas en vivo, por lo que habrá un gran despliegue que incluirán cambios de vestuario veloces. Todos los detalles, en la nota.

Fátima Flórez. Foto: Instagram

Fátima Flórez presenta su espectáculo “Fátima-Universal” en Mar del Plata, donde tendrá su estreno el próximo viernes 26 de diciembre, en el inicio de la temporada de verano.

“Un espectáculo totalmente renovado con la presencia estelar de Marcelo Polino, Mar del Plata enciende sus motores para la que promete ser la temporada más espectacular de la historia”, explican desde la organización.

Fátima Flórez se presenta en Mar del Plata.

Además, el show tendrá la presencia de “Pampas Bravas”, el grupo revelación de folclore que se destaca.

Las funciones se realizarán de martes a domingos a las 21:30 hs en el emblemático Teatro Roxy. El espectáculo “es una experiencia que combina humor, emoción y talento en un despliegue nunca antes visto”, detallan.

Fátima Flórez realizará la interpretación de más de 25 artistas durante el show, que incluirán increíbles cambios rápidos de vestuario, logrando transformaciones completas en vivo en tan solo segundos.

Fátima Florez

“Es un show diseñado para reírse a carcajadas y también para emocionarse, consolidándose como la opción ideal para disfrutar en Familia este verano” en Mar del Plata.

Junto con el anunció, se lanzó una promoción especial llamada “Pax Feliz”. El descuento, que es válido hasta el 9 de diciembre o agotar stock, ofrece la compra de entradas desde $25.000.