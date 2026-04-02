Javier Milei y Fátima Flórez. Foto: NA (José Scalzo)

Javier Milei volverá a cantar en vivo en el marco de una causa solidaria. Según confirmó el diseñador Roberto Piazza, el presidente argentino participará de un evento a beneficio de su fundación, donde interpretará un blues dedicado exclusivamente a su expareja Fátima Florez.

La noticia fue revelada por Piazza en el canal de streaming Carajo, donde detalló que el espectáculo está pensado para unas 3.500 personas con el fin de recaudar fondos para combatir el abuso infantil y la violencia familiar. “El Presidente va a cantar un blues: La flor más bella”, anunció el diseñador sobre la canción de Memphis La Blusera.

Piazza relató el trasfondo de la convocatoria y la particular condición que puso el jefe de Estado para subir al escenario. Ante la consulta del diseñador sobre si podía hacer pública su participación, Milei fue tajante: “Vos decí lo que quieras y chau, ya está”.

Javier Milei y Fátima Flórez. Foto: NA (José Scalzo)

Sin embargo, Milei fue muy específico respecto al destinatario de su performance. “Quiero cantar La flor más bella, pero quiero cantarle a Fátima”, le confió al diseñador.

Ante la ironía de Piazza sobre el “quilombo de mujeres” que podría generarse y la pregunta de si Fátima asistiría en rol de novia, el presidente respondió con evasivas. ”Eso es cosa de mujeres, arreglate vos con ella”, dijo.

Aunque aún no se confirmó la fecha ni el lugar exacto del evento, Piazza aseguró que la organización está en marcha y que el propio Milei ya está practicando su presentación. “Javier me dijo: ‘Me gusta, lo voy a hacer’. Me lo aseguró, ya me mandó la pista y lo está ensayando”, enfatizó. “Lo van a criticar y le van a decir de todo, pero bueno”, reconoció.

Fátima Florez, colaboradora histórica de la fundación de Piazza, será la figura central del evento. Para el diseñador, esta edición será especial al verla “vestida y recibiendo una canción del Presidente de la República Argentina”.

Roberto Piazza, diseñador de moda

Cuándo fue la última vez que Milei y Piazza se mostraron juntos

No es la primera vez que el líder de La Libertad Avanza apoya las iniciativas del diseñador, con quien mantiene un vínculo estrecho desde hace años. En 2025, Milei asistió a la celebración por la trayectoria de Piazza, también a beneficio de su fundación.

En aquella ocasión, el evento funcionó como una vidriera política previa a las elecciones legislativas y contó con la presencia de Karina Milei, Manuel Adorni, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y la actual senadora Patricia Bullrich. La cita tuvo lugar en los palcos de Señor Tango, en el barrio de Barracas.