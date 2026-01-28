Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei participó este martes de la Derecha Fest en Mar del Plata, donde brindó un encendido discurso ante militantes libertarios.

Durante un tramo de su discurso, el presidente volvió a apuntar contra Techint por la licitación de tubos para Vaca Muerta. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio”, señaló mientras reivindicaba al capitalismo, para luego señalar al empresariado argentino: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra”, disparó.

“Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos”, continuó el mandatario durante su presentación.

Además, Milei se tomo un momento para sumar en su raid a la prensa: “Eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”.

“Ustedes saben que el camino es sinuoso, no es rectilíneo uniforme. Y siempre se encuentra una piedra en el camino”, dijo en alusión a Paolo Rocca, CEO de Techint a quien ya había atacado por redes sociales. “Ese le pone un montón de guita a los periodistas”, cerró.

Con fuertes mensajes contra la izquierda y en defensa de su modelo económico, Milei afirmó en otro tramo de su discurso que “se le viene la noche a los zurdos” y celebró el respaldo popular a sus políticas.

Durante su exposición, sostuvo que existe un hartazgo social frente a las recetas tradicionales y aseguró que el mensaje que se escucha en la calle es claro: “La gente dice basta de empobrecernos”. En ese sentido, remarcó que su gestión ya dio pruebas de que “el liberalismo es superior”, tanto en términos económicos como morales.

El mandatario también apeló a un tono más ideológico y simbólico al afirmar que “las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores”, en alusión al escenario político y cultural que atraviesa el país.

Según explicó, su gobierno representa un quiebre definitivo frente a lo que definió como décadas de decadencia impulsadas por el estatismo.

Milei cantó junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy

Antes de presentarse en La Derecha Fest, el mandatario cantó junto a Fátima Florez en el Teatro Roxy de Mar del Plata, ubicado sobre la calle San Luis al 1700, donde la capo cómica y ex pareja del presidente presenta su show “Fátima Universal”..

Milei interpretó una canción durante la función, El Rock del Gato, de Ratones Paranoicos. El jefe de Estado había visitado el teatro durante la tarde para realizar una breve puesta en escena y pruebas previas al inicio del espectáculo.

La presencia presidencial generó expectativa en la zona: decenas de seguidores se acercaron desde temprano hasta el teatro para saludar al mandatario y mantener un contacto directo con el líder libertario, en una jornada que volvió a combinar política, exposición pública y show.