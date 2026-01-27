Javier Milei y Fátima Flórez. Foto: NA (José Scalzo)

Javier Milei llegó a Mar del Plata el lunes 26 de enero y encabezó el “Tour de la Gratitud” frente a una multitud de gente. El presidente anticipó su presencia en el evento “La Derecha Fest” de este martes 27, donde también visitó la planta de elaboración de la heladería Lucciano’s y confirmó su participación en el espectáculo Fátima Universal, de Fátima Florez, donde cantará una histórica canción de rock nacional en el Teatro Roxy de la ciudad costera.

El líder de La Libertad Avanza transitó un enero movido entre reuniones con la mira puesta en la agenda legislativa por el periodo de sesiones extraordinarias, que irá desde el 2 al 27 de febrero. Además, estuvo en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, donde se subió a cantar Amor salvaje con El Chaqueño Palavecino, participó del Foro Económico de Davos en Suiza y en esta oportunidad, está en Mar del Plata para distintas actividades.

Qué canción cantará Milei en el espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata

Una de sus actividades no tiene que ver con el mundo de la política: se verá las caras nuevamente con Fátima Florez, con quien fue pareja durante nueve meses entre 2023 y 2024. El presidente ensayó una hora para subirse al escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata y cantar Rock Del Gato, la reconocida canción de Ratones Paranoicos que ya interpretó en su show en el Arena de Buenos Aires a principios de octubre de 2025.

La presencia de Milei con Fátima Florez será después de pisar el baneario Horizonte Club, donde se llevará adelante “La Derecha Fest”. “Quiero darles las gracias porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos, y fue base de la reconstrucción en la provincia de Buenos Aires. Quiero darles las gracias por habernos acompañado”, indicó en su llegada a Mar del Plata. “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado, se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, agregó.

El presidente visitó Mar del Plata el lunes 26 de enero. Foto: Prensa Gobierno

Milei visitó la planta de la heladería Lucciano’s en Mar del Plata: el video oficial del presidente

Javier Milei se encuentra en Mar del Plata luego de su participación en el Foro Económico de Davos en Suiza. El presidente argentino llegó el lunes 26 de enero para encabezar una caravana bajo el nombre de “Tour de la Gratitud”, en el marco del evento “La Derecha Fest” y aprovechó para visitar la planta de elaboración de la heladería Lucciano’s ubicada en el Parque Industrial General Savio.

El presidente llegó a Mar del Plata el lunes 26 de enero.

A través de sus redes sociales oficiales, Milei publicó un video de su recorrida por la planta de la heladería Lucciano’s, donde saludó y se sacó fotos con trabajadores. “Viva la libertad carajo”, escribió el presidente en Twitter.