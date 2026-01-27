La agenda de Javier Milei en Mar del Plata después del “Tour de la Gratitud”:

Javier Milei en Mar del Plata. Foto: X @Santiago_Oria

Después de su paso por Davos, Javier Milei arribó este lunes a Mar del Plata, donde encabezará una ajustada y curiosa agenda, que comenzó con el “Tour de la Gratitud”, el cual nació tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones y sirve para “agradecerle” a sus simpatizantes.

Rodeado de militantes libertarios, el presidente encabezó una caravana entre las calles Güemes y Avellaneda, donde se dirigió a los presentes a través de un megáfono.

Javier Milei en Mar del Plata. Video: La Libertad Avanza

Las próximas paradas serán el martes por la noche, cuando Milei visitará a su ex pareja Fátima Flórez en el Teatro Roxy, donde la artista brinda el show “Fátima Universal”.

Para adaptarse a la agenda presidencial, el espectáculo comenzará excepcionalmente a las 21 y se prevé que el presidente tenga una participación desde el escenario.

El mismo martes, Milei participará de La Derecha Fest, la convención política que congrega a exponentes del movimiento conservador y a la que también asistirán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes y público en general.

Javier Milei y Fátima Flórez. Foto: NA (José Scalzo)

El jefe de Estado asistirá a la medianoche al Balneario Horizonte para formar parte del cierre del encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, el evento tendrá entrada libre y gratuita y contará con expositores como Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente. También está previsto que asistan dirigentes aliados del PRO como el intendente local, Guillermo Montenegro.

Qué es La Derecha Fest

La Derecha Fest es un encuentro político-cultural que mezcla discursos, música y una feria del libro, con un objetivo claro: reforzar lo que sus organizadores llaman “la batalla cultural”.

Promocionado como “el evento más antizurdo del mundo”, se realizará desde las 19:30 en el Horizonte Club de Playa, con entrada libre y gratuita. La expectativa es que convoque a miles de personas.

El video promoción de "La Derecha Fest" que compartió Javier Milei. Créditos: Instagram @derechafest

La actividad es impulsada por la consultora Arcano Strategy Group, el portal La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur. Su antecedente más reciente fue en Córdoba, en julio de 2025, y antes tuvo versiones más chicas en la Ciudad de Buenos Aires y Montevideo.

La Derecha Fest aparece en un contexto donde las expresiones de derecha ganan visibilidad tanto en la Argentina como a nivel internacional. El formato toma referencias de espacios como la CPAC de Estados Unidos y de los festivales políticos que organiza Vox en España.