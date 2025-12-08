HBO Max: el drama de época ambientado en Nueva York que no te podés perder si te gustó “Bridgerton” y “Outlander”

Con una historia atrapante de principio a fin, esta serie retrata con elegancia las intrigas, rivalidades y ambiciones de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX.

La edad dorada. Foto: HBO Max.

Entre las joyas ocultas de HBO Max está una serie de época aclamada por la crítica, comparable con fenómenos como Bridgerton y Outlander, pero también con Gossip Girl, gracias a su ambientación en la Nueva York más glamorosa.

Se trata de La edad dorada, el drama de época de Julian Fellowes, quien también es creador de ‘Downton Abbey’ que retrata con elegancia las intrigas, rivalidades y ambiciones de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX.

La edad dorada. Foto: Instagram @gildedagehbo

De qué trata La edad dorada, el éxito de HBO Max

La edad dorada (The Gilded Age) es un drama de época ambientado en Nueva York durante los años 1880, una etapa marcada por la ostentación, las fortunas recientes y los grandes contrastes sociales.

La trama sigue a Marian Brook, una joven que se muda a vivir con sus tías, representantes de la vieja aristocracia neoyorquina, y que pronto se ve atrapada entre dos mundos: la tradicional alta sociedad y los nuevos ricos que buscan abrirse paso con su poder económico.

En paralelo, la serie muestra las tensiones entre clases, la vida de los sirvientes y los conflictos sociales de la época, ofreciendo un retrato elegante pero también crítico de los inicios del capitalismo moderno en Estados Unidos.

Tráiler de La edad dorada, la serie de HBO Max

¿Cuántos capítulos y temporadas tienen La edad dorada?

Hasta ahora, La edad dorada cuenta con:

Temporada 1: 9 episodios .

Temporada 2: 8 episodios .

Temporada 3: 8 episodios .

Temporada 4: confirmada por confirmada por HBO Max , todavía sin fecha de estreno ni cantidad de capítulos anunciados.

Cada episodio de La edad dorada dura en promedio 1 hora, dependiendo de la temporada y del capítulo.

Un reparto de lujo

El reparto de La edad dorada es uno de sus grandes atractivos, con un mix de estrellas consolidadas y talentos más jóvenes:

Carrie Coon como Bertha Russell

Morgan Spector como George Russell

Louisa Jacobson como Marian Brook

Christine Baranski como Agnes van Rhijn

Cynthia Nixon como Ada Brook

Denée Benton como Peggy Scott

Taissa Farmiga como Gladys Russell

Harry Richardson como Larry Russell

Blake Ritson como Oscar van Rhijn

Ben Ahlers como Jack Trotter

Ashlie Atkinson como Mamie Fish

Dylan Baker como Charles Fane

Kelley Curran, Jordan Donica, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, entre otros.

La edad dorada. Foto: Instagram @gildedagehbo

‘La edad dorada’ seguirá brillando: HBO Max confirma su cuarta temporada

HBO Max anunció oficialmente que La edad dorada (The Gilded Age) tendrá cuarta temporada, justo cuando la tercera acaba de despedirse. Para Fellowes, esto significa seguir en plena actividad tras el cierre de esta entrega y mientras ultima los detalles de la película que pondrá punto final al universo de Downton Abbey, programada para estrenarse en cines este otoño.

El motivo de la renovación está directamente relacionado con los buenos resultados de la temporada actual. Según datos de la plataforma, la serie encadenó cinco semanas consecutivas de crecimiento en audiencia, alcanzando un aumento del 20 %. Además, la conversación en redes sociales se disparó, con un incremento cercano al 60 % semana tras semana.

Con un despliegue visual impecable, un reparto de primer nivel y tramas llenas de ambición, secretos y poder, La edad dorada se consolida como una de las grandes joyas de HBO Max. Y con la cuarta temporada ya confirmada, los amantes del drama de época tienen asegurada mucha más intriga en la Nueva York más glamurosa del siglo XIX.