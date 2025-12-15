Canal 26 se convierte en el primer canal de noticias de Latinoamérica en transmitir en 4K

La señal refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia editorial, brindando contenidos informativos con mayor nitidez, profundidad y realismo.

Canal 26, primer canal de noticias de Latinoamérica con tecnología 4K Foto: Canal 26

Desde el 1 de enero de 2026, Canal 26 comenzará a transmitir en calidad 4K, convirtiéndose en el primer canal de noticias de Latinoamérica en adoptar esta tecnología y ofrecer una experiencia visual inédita para la audiencia.

La incorporación del 4K representa un paso clave dentro de su proceso de evolución tecnológica, orientado a elevar la calidad de imagen, optimizar la producción audiovisual y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos.

Con esta actualización, la señal refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia editorial, brindando contenidos informativos con mayor nitidez, profundidad y realismo. La transición a 4K se integra a los flujos de trabajo digitales que Canal 26 viene desarrollando para potenciar su estrategia de distribución multiplataforma.

“Este avance constituye un hito para el canal y para la televisión de toda la región. Apostar al 4K es apostar por una forma de informar más clara, más cercana y más competitiva”, destacaron desde la dirección de Canal 26.

Con esta incorporación, Canal 26 pasa a integrar un grupo muy reducido de medios informativos a nivel mundial que transmiten en 4K, manteniendo su identidad como un canal íntegramente argentino. Esta posición refuerza su capacidad para competir tanto en el mercado local como en el internacional.

Este salto tecnológico forma parte de un plan de modernización más amplio que incluye la renovación de estudios, equipamiento de producción y arquitectura digital, consolidando a Canal 26 como uno de los medios más innovadores del país.