Crimen, comedia y terror para cerrar el 2025: las 10 series imperdibles de Unversal+ para maratonear este fin de año

Del humor irreverente de Poker Face a la adrenalina de The Hunting Party, la plataforma ofrece nuevas temporadas y producciones que recorren todos los géneros. Un repaso por cada una, en la nota.

Series de Universal+ para maratonear. Foto: Universal

Desde thrillers hipnóticos, pasando por comedias con personalidad y ficciones que no dan tregua, 2025 fue un gran año para las series. En ese sentido hay 10 producciones de Universal+ para maratonear que son imperdibles para los fanáticos de todos los géneros: relatos que hacen reír, pensar o simplemente quedarse mirando un capítulo más, aunque ya sea madrugada.

Del humor irreverente de Poker Face a la adrenalina de The Hunting Party, la plataforma ofrece nuevas temporadas y producciones que recorren todos los géneros. A continuación, diez series imperdibles para disfrutar a puro entretenimiento como broche de oro del año.

10 series de Universal para maratonear hasta fin de año

From

Mientras se estrena la cuarta temporada, la serie de terror de culto protagonizada por Harold Perrineau (Lost, Sons of Anarchy) y elogiada por Stephen King puede disfrutarse en Universal+.

From, serie de Universal+. Foto: Universal

La tira de los productores de Lost, Jack Bender y Jeff Pinkner, está influenciada por aquella inolvidable ficción y ambientada en un pueblo sin salida en el que presencias demoníacas atacan a sus habitantes, lo que genera sobresaltos escalofriantes.

Poker Face

La serie del aclamado cineasta nominado al Oscar Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion), que combina el formato clásico de “caso por episodio” con el humor mordaz y la inteligencia narrativa de su creador, es una de las grandes favoritas del público.

Poker Face, serie de Universal+. Foto: Universal/PEACOCK

Charlie Cale protagonizada por la magnética Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, Russian Doll), nominada al Emmy por su interpretación, es una peculiar detective con el don de detectar mentiras y resolver crímenes en su viaje en carretera por Estados Unidos.

Con grandes estrellas invitadas en todos los episodios, que funcionan como pequeñas películas llenas de giros, estilo setentero, personajes excéntricos y atrapantes misterios, Poker Face es un título imprescindible para quienes disfrutan conectar las piezas de casos con muchas giros narrativos.

Poker Face, serie de Universal+. Foto: Universal/PEACOCK

St. Denis Medical

Una de las sitcoms del año, aclamada por la crítica, se encuentra disponible con su primera temporada completa. Su estilo mockumentary (falso documental) fue llevado a buen puerto por el creador Justin Spitzer, quien se inspiró en The Office, serie de la que fue guionista.

Con Allison Tolman (Fargo) y Wendi McLendon-Covey (Bridesmaids), esta comedia médica encuentra humor en la vida cotidiana de los profesionales de la salud que trabajan en St. Denis, un hospital afectado por diversas crisis.

St. Denis Medical, serie de Universal+. Foto: Universal

The Hunting Party

Con una mezcla explosiva de suspenso, acción y conspiraciones, esta producción es imposible de soltar. La serie, creada por JJ Bailey (Echo), sigue a un equipo de detectives, agentes y exsoldados que deben rastrear a los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos tras una fuga de una prisión secreta que nunca debió existir.

Protagonizada por Melissa Roxburgh (Manifest), junto a Nick Wechsler (Roswell, Revenge) esta primera temporada de diez episodios combina el ritmo de un thriller de acción con el análisis psicológico de sus personajes, mostrando a una heroína compleja y brillante frente a criminales tan inteligentes como perturbadores.

The Hunting Party, serie de Universal+. Foto: Universal

Con giros impredecibles, atmósferas oscuras y un elenco magnético, The Hunting Party redefine el drama criminal moderno y es una experiencia de adrenalina perfecta para ver de un tirón.

Ted, La serie

Creada por Seth MacFarlane (Family Guy), la precuela televisiva del famoso teddy bear despliega en su primera temporada todo el humor negro, la picardía y la ternura que hicieron del personaje un ícono, mientras lo vemos acompañar a su inseparable amigo John Bennett (Max Burkholder, Parenthood) en su adolescencia noventosa, entre líos escolares, bromas imposibles y aprendizajes de la vida.

Ted, La serie; Universal+. Foto: PEACOCK

Esta comedia demuestra que bajo su peluche hay más que relleno: hay amistad, caos y un espíritu libre imposible de domesticar.

Hotel Costiera (Primera temporada disponible)

Con una mezcla perfecta de acción, intriga y glamour mediterráneo, Hotel Costiera es una serie imposible de dejar de ver. Ambientada en la deslumbrante costa de Positano y dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo), la historia sigue a Daniel De Luca (Jesse Williams, Grey’s Anatomy), un ex marine estadounidense que regresa a Italia para trabajar en un lujoso hotel mientras intenta resolver la desaparición de la hija de su dueño.

Hotel Costiera, serie de Universal+. Foto: Universal

Lo que comienza como una misión personal se transforma en una carrera contra el tiempo llena de secretos, giros y persecuciones entre acantilados y calles costeras. Con una fotografía que es puro deseo de viaje, un ritmo que alterna adrenalina y humor, Hotel Costiera convierte cada episodio en una escapada cinematográfica tan sofisticada como adictiva.

The Traitors (Tres temporadas)

El reality que conquistó al público, ganador de dos premios Emmy consecutivos en su categoría y que también le valió dos galardones a su anfitrión, el gran Alan Cumming (The Good Wife), es adictivo y fascinante.

The Traitors, serie de Universal+.

Inspirado en el formato holandés De Verraders, combina estrategia, engaño y suspenso psicológico en un juego donde nada es lo que parece: los participantes se dividen entre “fieles” y “traidores”, obligados a mentir, manipular y traicionar para sobrevivir. Con desafíos llenos de tensión, atmósferas dignas de una novela de Agatha Christie y giros que dejan al espectador sin aliento, The Traitors transforma la competencia en una batalla de ingenio y paranoia.

The Newsreader (Tres temporadas)

Ganadora del prestigioso Emmy Internacional al Mejor Drama del año, con una ambientación impecable y un retrato humano del detrás de cámaras del periodismo televisivo, The Newsreader es una joya irresistible para ver en maratón.

The Newsreader, serie de Universal+. Foto: Universal

A lo largo de sus tres temporadas, la serie australiana creada por Michael Lucas (Offspring, Five Bedrooms) combina drama, historia y crítica social al explorar la compleja relación entre la presentadora Helen Norville (Anna Torv, The Last of Us) y el ambicioso reportero Dale Jennings (Sam Reid, Interview with the Vampire), en un mundo dominado por el ego, la competencia y el sexismo mediático. Con una recreación de época minuciosa, guiones brillantes y actuaciones intensas, la serie muestra cómo las noticias no solo informan al público, sino que transforman la vida de quienes las cuentan.

The Assassin

Divertida, irreverente y con locaciones impecables, la brillante miniserie de Harry y Jack Williams (Fleabag) presenta a Keeley Hawes (Bodyguard) como una asesina a sueldo que se muda a Grecia para empezar una nueva vida. Sin embargo, la sorpresiva visita de su hijo Edward (Freddie Highmore, The Good Doctor) la obliga a confrontar su pasado oculto mientras ambos luchan por su vida en una incesante persecución.

The Assassin, serie de Universal+. Foto: Universal

Con mucho humor negro y deslumbrantes secuencias de acción filmadas en Atenas, The Assassin es un thriller con mucha adrenalina, pero también un drama sobre la compleja relación entre una madre y su hijo.

Matices

Esta miniserie española es un thriller psicológico creado por Sergio Cánovas (Los Caballeros), Javier Naya (Vis a Vis) y Alex Meriweather (Noche de Chicas), cuyos ocho episodios muestran la investigación del misterioso asesinato del psiquiatra Tomás Marlow (interpretado por el recordado Eusebio Poncela, Martín Hache) y la posible culpabilidad de su hija (personificada por Elsa Pataky, Furiosa: A Mad Max Saga).

Matices, serie de Universal+. Foto: Universal

Sin embargo, todos los pacientes que se reunieron para ser tratados por Marlow en el lugar del crimen también son sospechosos, y el espectador deberá leer las señales para intentar dilucidar quién es el culpable. La serie cuenta también con grandes actuaciones de Maxi Iglesias (Velvet, Valeria), Luis Tosar (Los lunes al sol), Raúl Prieto (Velvet Colección), Juana Acosta (Velvet), Hovik Keuchkerian (La casa de Papel), y Miriam Giovanelli (Velvet).