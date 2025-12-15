Navidad en streaming: las mejores películas para disfrutar en vísperas de las fiestas de fin de año

A pocos días de Navidad y Año Nuevo, las plataformas de streaming comienzan a destacar los clásicos navideños.

Grinch en la Navidad. Foto: Grok IA X.

Las plataformas de streaming ofrecen gran cantidad de películas con espíritu navideño para ver en estas fiestas. En ese sentido, dejamos una lista de los mejores filmes para disfrutar de la Navidad en casa.

Navidad 2025: las mejores películas para maratonear en vísperas de las fiestas

“Mi pobre angelito”

Mi Pobre Angelito. Foto: Disney+

Es el clásico absoluto de Navidad. Humor familiar, nostalgia noventosa y una historia simple que funciona siempre. Kevin vs. los ladrones ya es parte del ADN navideño. Se puede ver en Disney+.

“Duro de matar”

Aunque parezca extraño, es una película navideña. Transcurre en Nochebuena y redefinió el cine de acción. Ideal si querés Navidad con adrenalina. Se puede ver en Disney+.

“El Grinch”

El Grinch. Fuente: x

Basada en el clásico de Dr. Seuss, El Grinch es una historia central del cine navideño porque aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo excesivo. Se puede ver en Prime Video.

“The Holiday”

Cuenta con romance, paisajes invernales y clima cozy total. Perfecta para una Navidad tranquila, con amor y algo de melancolía. Se puede ver en Prime Video.

“El expreso polar”

Es visualmente impactante y con un mensaje fuerte sobre creer. Una experiencia navideña clásica, sobre todo para chicos. Se puede ver en HBO Max o Prime Video.

“El extraño mundo de Jack”

El Extraño Mundo de Jack. Foto: Disney+

Con una Navidad distinta, estética única y música inolvidable. Ideal si querés salir del molde tradicional. Se puede ver en Disney+.

“Realmente amor”

Varias historias cruzadas, emociones fuertes y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde distintos puntos de vista. Se puede ver en Prime Video.

“Elf”

"Elf", película navideña. Foto: HBO Max.

Will Ferrell en su versión más entrañable. Comedia pura, inocente y muy navideña, ideal para ver en familia. Se puede ver en HBO Max.

“Cuento de Navidad”

Dickens en estado puro. Redención, espíritu navideño y reflexión. La versión animada suma impacto visual. Se puede ver en Disney+.