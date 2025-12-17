El final de Outlander está cada vez más cerca: revelaron la apertura de la última temporada con una nueva versión de “The Skye Boat Song”

La historia de amor y viajes en el tiempo protagonizada por Claire y Jamie Fraser se despide con una octava temporada de diez episodios que promete emociones fuertes. En la antesala del estreno, Starz dio a conocer la nueva apertura de la serie, un adelanto que anticipa un desenlace épico para los fanáticos.

Nuevas imágenes de la temporada final de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

El final de Outlander está cada vez más cerca y la expectativa entre los fanáticos no deja de crecer. La historia de amor, aventura y viajes en el tiempo que conquistó a millones de espectadores se prepara para su desenlace y, para ir calentando motores, ya se revelaron detalles clave sobre la apertura de la octava y última temporada, incluida la voz que interpretará el icónico tema “The Skye Boat Song”.

En esta ocasión, la encargada de interpretarla será Annie Lennox: “La última temporada de Outlander comienza con la voz de un ícono escocés. Presentamos la versión de la octava temporada de ”The Sky Boat Song”, interpretada por la única @officialannielennox", detallan desde la cuenta oficial de Outlander.

Annie Lennox es una icónica cantautora, activista y actriz británica, famosa por su trabajo como vocalista principal del dúo pop Eurythmics y por su exitosa carrera en solitario, marcada por éxitos como “Why” y una voz contralto distintiva, además de ser una destacada figura en causas humanitarias, de derechos humanos y lucha contra el SIDA, ganadora de un Óscar y múltiples premios BRIT.

Dieron a conocer la apertura de la temporada final de Outlander

Revelaron la apertura de la temporada 8 de Outlander. Video Instagram @outlander_starz

Las primeras imágenes de la temporada final de Outlander

Además, se revelaron imágenes exclusivas: “Después de ocho temporadas, esta emocionante fantasía termina la próxima primavera (de Estados Unidos) con un episodio final que, según Matthew B. Roberts, “me mantuvo despierto por la noche”“, adelanta Vanity Fair.

“Misterios guardados durante mucho tiempo, desde el destino de Faith, la hija de Claire, hasta la verdad detrás del viaje en el tiempo de Jamie, finalmente saldrán a la luz cuando la temporada final se estrene el 6 de marzo de 2026”

“Les lanzamos una gran ola de información desde el principio”, dice Roberts, y agrega: “Siempre tuve el final en mi cabeza”, aunque se filmaron múltiples finales “por razones de seguridad”.

Outlander: cuándo se estrena la octava y última temporada

La plataforma Starz confirmó que la octava y última temporada de “Outlander” se estrenará el 6 de marzo de 2026, marcando el cierre de más de una década de una de las series más exitosas del drama histórico contemporáneo.

El anuncio fue realizado a través de la red social X (antes Twitter), donde la cadena publicó un mensaje que emocionó a los seguidores: “Cada momento ha conducido a esto. La temporada final de #Outlander se estrena el 6 de marzo”, acompañado del afiche oficial.

Con la frase “Revive la pasión, el drama y la aventura. Ponte al día con todos los episodios solo en STARZ. #OutlanderForever”, la señal también invitó a los fanáticos a repasar las temporadas previas antes del estreno.

Los nuevos episodios estarán disponibles cada viernes en la aplicación de Starz, así como en la plataforma de streaming Disney+. De acuerdo con la sinopsis oficial, esta última entrega volverá a situar a Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) en el corazón de los conflictos que marcaron su vida.

“Cuando comienza la octava temporada, Jamie y Claire pronto descubren que la guerra los ha seguido a su hogar en Fraser’s Ridge (...). Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas ha comenzado”, especifica la sinopsis.

El elenco principal se completa con Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small. La producción ejecutiva reúne a figuras clave de la serie, entre ellas Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore y Maril Davis, además de los propios protagonistas, Balfe y Heughan.

Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander

Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde: remite al título del libro de Frank, que se menciona en los capítulos 9, 11, 17 y 20 del libro 9. Episodio 2. Prophecies - Profecías: puede remitir al capítulo 86 o a la profecía Fraser. Episodio 3. Abies Fraseri: es un árbol, una conífera original de los Apalaches, del sudeste de Virginia, oeste de Carolina del Norte. Es el típico árbol de Navidad. Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut: puede salir del capítulo 67 del libro 9 e involucra a Bree, Marsali, unos barriles. Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo. Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos: “porque ellos alcanzarán misericordia” es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro 9, titulado “La cualidad de la misericordia”. Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo: puede remitir al capítulo 3 del libro 9. Roger y Claire están con los niños mientras Bree salió a cazar con Jamie. ¿Se estarán cazando el uno al otro? Claire cree que padre e hija solo necesitan “un poco de tiempo”. Episodio 9. Pharos - Faros: como el que guía a los barcos, o bien la forma latina de El Faro de Alejandria. Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.

El fenómeno “Outlander” llega a su fin

Basada en las novelas de Diana Gabaldon, la serie “Outlander” debutó en el año 2014 y se consolidó como un fenómeno cultural gracias a su mezcla de drama histórico, fantasía y romance épico. Con escenarios que van desde la Escocia del siglo XVIII hasta la América colonial, la producción exploró temas como el amor incondicional, la libertad y la supervivencia.

Outlander. Foto Starz

Aunque la historia de Jamie y Claire llega a su cierre, Starz confirmó que el universo de Outlander seguirá vivo. La precuela “Outlander: Blood of My Blood”, centrada en los padres de Jamie Fraser, fue renovada para una segunda temporada incluso antes de su debut oficial, garantizando la continuidad de una de las franquicias más queridas de la televisión.