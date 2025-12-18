La segunda temporada de “The Pitt” ya tiene fecha de estreno: qué día llega a HBO Max

La segunda entrega mantendrá la estructura que caracterizó a la primera, pero con un salto de varios meses. Según el creador R. Scott Gemmill, la acción principal se desarrollará durante el puente del 4 de julio, lo que permitirá explorar la evolución de los personajes en los últimos diez meses.

The Pitt. Fuente: Max.

La plataforma HBO Max ya puso fecha al regreso de una de sus producciones más comentadas del último año. The Pitt, la serie médica que se convirtió en una de las revelaciones de 2025, estrenará su segunda temporada el jueves 8 de enero de 2026, exactamente un año después de su llegada al streaming.

Desde su lanzamiento, la ficción se destacó por un enfoque narrativo intenso y una puesta en escena que se alejó de los clichés habituales del género. Con un retrato descarnado del día a día en un hospital, la serie apostó por un ritmo sostenido, situaciones límite y conflictos éticos que resonaron en la audiencia.

Tracy Ifeachor en la serie The Pitt. Foto: X/@FilmUpdates

La historia y el salto temporal

La segunda temporada mantendrá la estructura que caracterizó a la primera, pero con un salto de varios meses. Según el creador R. Scott Gemmill, la acción principal se desarrollará durante el puente del 4 de julio, lo que permitirá explorar la evolución de los personajes en los últimos diez meses.

The Pitt. Fuente: Max.

Por ejemplo, Robby (Noah Wyle) habrá avanzado en su proceso terapéutico, mientras que Langdon (Patrick Ball) enfrentará las exigencias de rehabilitación para retomar su trabajo como médico.

Además, la serie seguirá abordando temas complejos como los problemas de presupuesto y la investigación en la sanidad pública. Uno de los casos destacados será el seguimiento de un bebé a lo largo de todo el turno de 15 horas, que mantendrá a la audiencia en vilo.

The Pitt. Fuente: Max

El reparto confirmado

Aunque el elenco no está totalmente confirmado, se espera que gran parte del reparto original regrese. Entre los nombres que casi con seguridad estarán presentes se encuentran Noah Wyle (Robby Robinavitch), Supriya Ganesh (Dra. Mohan), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker) y Shabana Azeez (Javadi).

También parece asegurada la presencia de Patrick Ball (Langdon), mientras que Tracey Ifeachor (Dra. Collins) no regresará. La actriz Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi) se suma al elenco completando el reparto principal de esta nueva temporada.

The Pitt. Fuente: Max.

Producción y rodaje

La producción ya está en marcha bajo la supervisión de R. Scott Gemmill, John Wells y Noah Wyle. Se espera que el rodaje termine el septiembre, cuando se realizarán las tomas exteriores en Pittsburgh. Tal como dice el adelanto, se espera que la serie llegue a HBO Max en enero de 2026, siguiendo la misma dinámica de emisión semanal que caracterizó la primera temporada.

Tráiler de The Pitt temporada 2

Adelanto temporada 2 de The Pitt.

El primer tráiler ya anticipa el regreso de los médicos a las urgencias, prometiendo mantener el ritmo y la tensión que atrapó a los fans en la temporada anterior. A partir de enero, la audiencia podrá disfrutar de nuevos episodios cargados de dramatismo, evolución de personajes y casos médicos que desafiarán tanto la habilidad profesional como la resistencia emocional de todo el equipo.