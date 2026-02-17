El destino de la Patagonia elegido el más hospitalario Foto: Foto generada con IA

San Martín de los Andes volvió a posicionarse en el escenario internacional tras ser reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo, según los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com. Este reconocimiento se basa en más de 370 millones de opiniones verificadas y destaca atributos clave como la amabilidad, la cordialidad y la calidad de la atención que reciben los visitantes.

La ciudad, ubicada a orillas del lago Lácar y rodeada por el imponente Parque Nacional Lanín, comparte esta distinción con destinos turísticos de renombre como Harrogate en Reino Unido, Pirenópolis en Brasil o Montepulciano en Italia.

Según Booking, la clave de este logro radica en la calidez de su gente y el compromiso de los prestadores turísticos, que mantienen un ambiente acogedor durante todo el año. Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking en Argentina, destacó que este reconocimiento refleja el “esfuerzo de toda la comunidad por brindar una atención destacada”.

La hospitalidad no es el único atractivo. En invierno, el Cerro Chapelco impulsa la temporada de nieve con uno de los mejores centros de esquí del país; mientras que en verano, los visitantes pueden disfrutar de senderos, cascadas, playas de montaña y actividades como kayak, trekking o avistaje de flora y fauna.

La identidad cultural también es un sello distintivo: chalets de madera, gastronomía regional, artesanías locales y una atmósfera típicamente patagónica que invita a recorrer la ciudad sin apuro.

San Martín de los Andes. Foto: Plataforma 10.

Por qué cada vez más jubilados eligen San Martín de los Andes

En los últimos años, San Martín de los Andes comenzó a atraer a un número creciente de jubilados argentinos y extranjeros, que encuentran en este destino una combinación ideal de bienestar, tranquilidad y servicios.

1. Un ritmo de vida calmo y seguro: la ciudad ofrece una vida tranquila, con un ambiente relajado y seguro, muy valorado por adultos mayores que buscan estabilidad y naturaleza en su día a día. Las dimensiones “a escala humana” y la cultura de trato personalizado generan una sensación de cercanía y comunidad.

2. Acceso a salud y servicios de calidad: San Martín de los Andes cuenta con buena infraestructura sanitaria y oferta de servicios, lo que resulta atractivo para quienes planean estadías prolongadas o incluso residencias permanentes.

3. Naturaleza accesible todo el año: el aire puro, los paseos de baja dificultad y la oferta de actividades al aire libre adaptables a todas las edades hacen que sea un destino saludable y amigable para el bienestar físico y emocional. Los jubilados encuentran aquí un entorno ideal para caminar, disfrutar del lago o simplemente contemplar la cordillera.

4. Hospitalidad genuina: un valor emocional: la calidez de la comunidad, reconocida internacionalmente, también impacta en este segmento. La amabilidad y predisposición de los residentes hacen que muchos adultos mayores se sientan contenidos y acompañados, casi como en un pueblo donde todos se conocen.

5. Opciones de alojamiento para largas estadías: con el crecimiento del alquiler turístico y la disponibilidad de cabañas, departamentos y hosterías, muchos jubilados encuentran opciones accesibles para pasar meses en la Patagonia sin grandes costos.

San Martín de los Andes. Foto: Instagram @sanmartindelosandes_arg

Un destino que conquista por su esencia

La combinación de hospitalidad, naturaleza, servicios de calidad y un estilo de vida único convierte a San Martín de los Andes en un destino que no solo seduce al turista tradicional, sino también a quienes buscan un lugar donde vivir una etapa de retiro más plena y en contacto directo con la belleza natural.