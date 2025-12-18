Parte médico de Christian Petersen: qué dice el primer comunicado oficial tras descompensarse en el volcán Lanín

Las instituciones intervinientes solicitaron a los medios de comunicación a respetar la privacidad del famoso cocinero y su familia en este delicado momento. Además, señalaron que no habían emitido ningún parte médico previo a este comunicado.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y del Hospital Dr. Ramón Carrillo difundieron este jueves el primer comunicado oficial sobre el estado de salud del famoso cocinero Christian Petersen (55).

Según el documento institucional, Petersen ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Ramón Carrillo después de ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes, donde recibió las primeras atenciones tras su descompensación en la montaña.

El informe médico actual detalla que su estado es reservado y que el paciente atraviesa un cuadro de falla multiorgánica. Esta condición implica un compromiso sistémico que requiere constante monitoreo y vital soporte por parte del equipo especializado.

El comunicado oficial sobre el parte médico de Christian Petersen. Foto: Ministerio de Salud de Neuquén.

En un apartado titulado como “aclaración importante”, las autoridades de salud fueron enfáticas al señalar que el Hospital no había emitido ningún parte médico oficial previo a este comunicado.

Esta aclaración busca desestimar cualquier dato sensible o alarmista que haya circulado fuera de los canales institucionales, subrayando que el Ministerio de Salud y el propio Hospital serán las únicas vías autorizadas para actualizar la evolución del paciente.

Por último, las instituciones intervinientes solicitaron a la comunidad y a los medios de comunicación a respetar la privacidad de Christian Petersen y su familia en este delicado momento.

El estado de salud de Christian Petersen es delicado y atraviesa un cuadro de falla multiorgánica. Foto: Instagram @chrispetersenok.

La esposa del chef y sus hijos permanecen en la localidad neuquina a la espera de una evolución favorable de los parámetros clínicos.

El sector gastronómico, representado por colegas y señales como ‘El Gourmet’, manifestó su apoyo incondicional a través de mensajes que resaltan la fortaleza del chef ante este desafío de salud.

El contexto previo a la descompensación de Christian Petersen

Según la información difundida, el episodio de salud ocurrió el pasado viernes, cuando Petersen participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, uno de los íconos naturales de la Patagonia argentina y chilena, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín.

Durante la actividad, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso inmediato a un guardaparque, solicitando asistencia. Frente a esta situación, se desplegó un operativo de rescate.

Christian Petersen requiere constante monitoreo y vital soporte por parte del equipo especializado. Foto: Instagram @chrispetersenok.

Petersen fue trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales constataron que presentaba un cuadro de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular del corazón.

Finalmente, luego de ser estabilizado, los especialistas decidieron trasladarlo al Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, para recibir una atención de mayor complejidad.