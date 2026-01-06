Alerta en Neuquén por una ola de robos en estacionamientos de ciudades turísticas

La provincia atraviesa una creciente ola de robos a autos y camionetas estacionados en sectores turísticos y recreativos como Villa La Angostura y San Martín de los Andes durante la temporada de verano. Los casos registrados.

Denuncian robos a vehículos en Neuquén. Foto: LM Neuquén

Neuquén se encuentra en alerta debido a la creciente ola de robos a autos y camionetas estacionados en sectores turísticos y recreativos de la cordillera durante la temporada de verano. En dos de los últimos casos registrados, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para forzar los vehículos y llevarse dinero en efectivo y herramientas.

Estos delitos están enmarcados en un contexto de un abundante flujo de turistas en la región. Según el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, entre el 31 de diciembre y el 4 de enero más de 25.000 personas recorrieron la provincia.

Los casos registrados

Uno de los hechos tuvo lugar el lunes en el estacionamiento de la Marina de Manzano, en Villa La Angostura, donde al menos tres autos fueron violentados entre las 16 y las 20.

Según informó Diario Andino en base a testimonios de los damnificados, delincuentes rompieron la cerradura de una camioneta y robaron dinero que se encontraba guardado en la guantera. En otro de los vehículos, los ladrones sustrajeron una caja de herramientas y otros elementos.

Por el momento, no se informó de manera oficial sobre personas identificadas o demoradas por lo sucedido.

Por su parte, en San Martín de los Andes, precisamente en el sector de Los Pañiles y Ruta 48, una vecina denunció que delincuentes cortaron la lona de su camioneta y le robaron un compresor y una caja de herramientas.

Según medios locales, el valor de los elementos sustraídos rondaría los 300 mil pesos.