Llega “El joven Sherlock” a Prime Video: cuándo se estrena la precuela de Sherlock Holmes dirigida por Guy Ritchie

La nueva serie propone una mirada inédita sobre los años formativos del célebre detective, con misterio, vínculos clave y una ambiciosa reconstrucción de su origen. Todos los detalles de la producción.

"El joven Sherlock", de Prime Video. Foto: Prime Video.

El universo de Sherlock Holmes vuelve a expandirse en la pantalla, esta vez con una mirada hacia el pasado. Prime Video lanzó el primer tráiler de “El joven Sherlock”, la nueva serie dirigida y producida por Guy Ritchie, y confirmó que su estreno será el 4 de marzo de 2026.

La propuesta se centra en los años formativos del célebre detective, mucho antes de convertirse en el investigador brillante y metódico que marcó a generaciones de lectores y espectadores.

¿De qué trata la serie “El joven Sherlock”?

Ambientada en la Inglaterra de 1870, la ficción presenta a un Sherlock adolescente, aún lejos de la frialdad analítica que lo caracteriza en su adultez. Impulsivo, rebelde y sin filtros, este joven Holmes se ve envuelto en situaciones límite que lo obligan a desarrollar, casi por instinto, las habilidades deductivas que definirán su futuro.

El lanzamiento del teaser despertó un fuerte interés entre los seguidores del trabajo de Ritchie, conocido por su estilo visual dinámico y su capacidad para mezclar acción, humor e intriga. En “El joven Sherlock”, esa impronta se traslada a un relato que combina misterio clásico con conspiraciones internacionales y conflictos propios de la adolescencia.

La trama se pone en marcha cuando Sherlock queda involucrado en un homicidio que amenaza con destruir su reputación y poner en riesgo su libertad. Obligado a demostrar su inocencia, el joven protagonista se sumerge en una investigación que lo lleva desde Oxford hacia escenarios inesperados, siguiendo un rastro que pondrá a prueba tanto su inteligencia como su carácter.

Estas primeras aventuras funcionan como el punto de partida de una evolución personal y profesional. Investigar, observar y deducir dejan de ser simples juegos mentales para convertirse en herramientas de supervivencia en un mundo lleno de engaños y peligros.

Uno de los ejes centrales de la serie será el entramado familiar de Sherlock. La relación con su hermano Mycroft, interpretado por Max Irons, y con su tío Silas, a cargo de Joseph Fiennes, permite comprender el contexto íntimo en el que comienza a gestarse su talento investigativo.

A ellos se suma Cordelia Holmes, interpretada por Natascha McElhone, una figura materna cuya calidez contrasta con la dureza de los enigmas que rodean al joven detective.

Entre los personajes más esperados se encuentra Moriarty, el eterno antagonista de Holmes, encarnado por Dónal Finn. En esta precuela, su vínculo con Sherlock se construye desde una etapa temprana, con encuentros cargados de ambigüedad y tensión, anticipando una rivalidad que marcará sus destinos.

Con ocho episodios confirmados, “El joven Sherlock” cuenta con Matthew Parkhill como creador y showrunner, mientras que Guy Ritchie dirige los primeros capítulos. La serie apunta a recontextualizar la mitología de Holmes, acercándola a nuevas generaciones sin perder la esencia del personaje.