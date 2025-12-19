Pity Álvarez vuelve a tocar tras estar preso: las pericias que pasó y permisos que recibió para viajar

El cantante tocará en el Estadio Kempes de Córdoba, en lo que representará su retorno oficial a los escenarios.

Pity Álvarez. Foto: Redes sociales

Hay mucha expectativa por el regreso de Pity Álvarez a los escenarios, incluso en la Justicia. Si bien no está preso, el cantante necesitó de un permiso especial para trasladarse al Estadio Kempes de Córdoba, donde se presentará este sábado 20 de diciembre.

Según confirmaron desde la producción, el artista se sometió a una serie de pericias antes de viajar, que estaban incluidas en el proceso de autorización para brindar un concierto.

Pity Álvarez vuelve a tocar en vivo. Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar que este es el segundo intento de Pity Álvarez por volver a cantar en vivo. Meses atrás había mencionado que se presentaría en el estadio de Vélez Sarsfield, aunque finalmente hubo cambios de planes y el sitio elegido fue Córdoba.

Días atrás, el exlíder de Viejas Locas recibió un permiso judicial para viajar. Cabe recordar que fue liberado de prisión después de pasar un tiempo tras las rejas por estar acusado de haber asesinado a balazos a un vecino.

Sin embargo, nunca llegó a afrontar el juicio en su contra porque la Justicia consideró que su salud mental no ofrecía condiciones para estar al frente del proceso.

Pity Álvarez ya está en Córdoba para su regreso a los escenarios. Video: X.

El permiso difundido menciona: “Atento a la nota que antecede, habiendo cumplido el imputado Cristian Gabriel Álvarez Congiu con la citación cursada por el Cuerpo Médico Forense y no restando diligencias pendientes a fin de efectuarse el examen dispuesto en autos, autorícese al nombrado a viajar a la Provincia de Córdoba del 18 al 21 diciembre de 2025, conforme fuera solicitado por la defensa mediante la presentación de fecha 5 de diciembre del corriente”.

Qué dijo el productor del Pity Álvarez

En declaraciones compartidas por TN, José Palazzo, productor del show en el Kempes, dio detalles acerca de la situación legal del cantante y los procesos por los que tuvo que pasar para poder viajar.

“No tiene ningún impedimento. Hay una resolución que lo autoriza a venir y dar el concierto”, indicó en primer lugar, a modo de confirmación de la realización del show de este sábado 20 de diciembre.

Además, completó: “Se tiene que presentar a posteriori en el juzgado y antes de salir tuvo que pasar por unas pericias y una serie de cuestiones judiciales”.