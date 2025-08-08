Pity Álvarez vuelve a tocar tras 7 años: cuándo y dónde será su regreso a los escenarios

El cantante estuvo preso por el caso en el que se lo acusa de haber asesinado a un hombre en 2018. Será un nuevo regreso, que tendrá canciones nuevas, según anunció.

Pity Álvarez vuelve a tocar en vivo. Foto: Captura de pantalla

Cristian “Pity” Álvarez vuelve a los escenarios, para la alegría de sus fanáticos. Tras estar preso bajo la acusación de haber asesinado a un hombre en 2018, el cantante vuelve a presentarse en vivo y ya reveló la fecha y el lugar de la cita.

El icónico líder de Viejas Locas e Intoxicados se presentará el próximo 5 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield, según como informó en sus nuevas redes sociales. Se trata del retorno con una nueva banda, aunque no dio detalles con respecto a la formación.

El Pity Álvarez vuelve a los escenarios con un show en el estadio Vélez Sarsfield el 4 de diciembre. Video: Instagram.

“Primero que nada, quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, expresó a través de un video compartido en sus redes. Allí también mencionó “a todos los que tienen páginas de nosotros, que fueron los que hasta ahora fueron pasando información”, a modo de agradecimiento.

Pity Álvarez informó a sus seguidores: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el Estadio Vélez y que antes de eso vamos a grabar”. El retorno a los escenarios será con nueva música, que ya estaría próxima a ver la luz.

Entre las declaraciones que realizó, detalló que falta poco para que salga el primer video: “Lo estamos terminando”.

Pity Álvarez anunció su vuelta a los escenarios. Foto: Captura de pantalla

“Esas son las noticias: que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten. Por ahora les cuento esto, muchas gracias por el aguante”, indicó acerca de su esperado retorno a los shows en vivo.

En la parte final del clip, se alejó del plano y mostró que en la pared detrás suyo había una pintada que decía “VOLVER”.

Todavía se desconocen detalles acerca de la venta de entradas, así como tampoco precios ni la productora que estará a cargo de dicho show.

Semanas atrás, se había rumoreado el regreso del Pity Álvarez e incluso se mencionaban dos fechas en el estadio Vélez Sarsfield, por lo que puede quedar abierta la puerta a una segunda función.