A qué hora pelean Mica Viciconte y Flor Vigna en Párense de Manos 3: el video del tenso careo en el pesaje

Las exparticipantes de Combate y rivales históricas protagonizaron un intenso momento frente a las balanzas, con miradas desafiantes y gestos que no pasaron desapercibidos.

Flor Vigna vs Mica Viciconte para "Párense de manos 3". Foto: Captura de video NA.

Mica Viciconte y Flor Vigna volvieron a verse las caras durante el pesaje previo a Párense de Manos 3, el evento boxístico que se realizará este sábado. Las exparticipantes de Combate y rivales históricas protagonizaron un intenso careo frente a las balanzas, con miradas desafiantes y gestos que no pasaron desapercibidos.

Durante el cruce, Vigna llegó a tocar la barbilla de su contrincante con el puño, en un gesto provocador que fue respondido por Viciconte con una sonrisa, sin retroceder. Finalmente, ambas se estrecharon la mano sin bajar la guardia, dejando en claro que, pese a la tensión, existe un respeto mutuo.

Mica Viciconte y Flor Vigna protagonizaron un tenso pesaje en Párense de Manos 3. Video: NA.

El enfrentamiento revive una rivalidad que nació en el reality Combate y que se convirtió en una de las más comentadas de la televisión argentina. Aunque con el paso del tiempo la relación pareció distenderse, el combate en Párense de Manos 3 vuelve a encender viejas disputas.

La tercera edición de Párense de Manos, organizada por Luquitas Rodríguez y su equipo, se realizará este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, casa del club Huracán.

A qué hora pelean Mica Viciconte y Flor Vigna

El duelo entre Mica Viciconte y Flor Vigna es uno de los platos fuertes del evento, más allá de que está pactada para el comienzo de la jornada. Su pelea será a las 18:30.

El evento contará con transmisión en vivo tanto por el canal de Kick como por la pantalla de Telefe, ampliando su alcance a una audiencia masiva.

Flor Vigna vs Mica Viciconte para "Párense de manos 3". Foto: Instagram / parensedemanosok.

El show combina boxeo, espectáculo y figuras del mundo del entretenimiento, con la participación de influencers, deportistas y músicos. La organización confía en superar los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Además del combate entre Viciconte y Vigna, la cartelera incluye otros duelos que despiertan expectativa. La pelea principal de la noche estará a cargo de Agustín, nieto de Carlos Monzón, y Franco, nieto de Ringo Bonavena.

Cronograma completo de Párense de Manos 3

16:00 – Apertura de puertas.

16:30 – Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah.

17:00 – Alfombra roja.

17:40 – Video opening.

17:45 – Inicio oficial del evento.

Peleas y show musicales del Párense de Manos 3