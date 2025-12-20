Quién ganó entre Mica Viciconte y Flor Vigna en Párense de Manos 3: la esperada pelea que revivió la rivalidad de Combate

Ambas figuras se subieron al ring para saldar una extensa rivalidad. Finalmente, el resultado llegó a través de las tarjetas, tras los tres rounds.

Flor Vigna vs Mica Viciconte para "Párense de manos 3". Foto: Instagram / parensedemanosok.

El Párense de Manos 3 tiene distintos atractivos, aunque la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna aparecía como una de las más mediáticas. Finalmente, estuvieron a la altura de las expectativas y brindaron un gran espectáculo, que se definió en las tarjetas.

Quién ganó la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte

Más allá del interés por un posible knock out, ambas figuras culminaron los tres rounds de tres minutos. Si bien fue una pelea pareja, con mucha intensidad en ambas partes, la decisión de los jurados fue la victoria de Flor Vigna por decisión.

La pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna. Foto: Captura de pantalla

El resultado dejó conformes a ambas partes, por lo que hubo respeto entre ambas.

“Es una experiencia única, hermosa. Se lo recomiendo a todos”, expresó Viciconte tras conocerse el resultado. La ganadora, por su parte, se mostró emocionada ante el micrófono. Además, reconoció la labor de su rival arriba del ring.

LA ESQUINA ROJA, EL EQUIPO ROJO, FLOR VIGNA SE QUEDA CON EL SEGUNDO COMBATE DE LA TARDE.



Flor Vigna le pone fin al debate de tantos años pic.twitter.com/aF3AdCJfAa — Parense de Manos (@ParenseDeManos) December 20, 2025

Cabe recordar que este enfrentamiento revivió una rivalidad que nació en el reality Combate y se convirtió en una de las más comentadas de la televisión argentina. Aunque con el paso del tiempo la relación pareció distenderse, el combate en el evento de boxeo volvió a encender viejas disputas.

Tensión en el peaje: así fue la previa de la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna

La tensión se vivió desde el pesaje, ya que en el día previo al evento en el Estadio Tomás Adolfo Ducó tuvo un interesante cruce entre ambas.

Las exparticipantes de Combate y rivales históricas protagonizaron un intenso careo frente a las balanzas, con miradas desafiantes y gestos que no pasaron desapercibidos.

Mica Viciconte y Flor Vigna protagonizaron un tenso pesaje en Párense de Manos 3. Video: NA.

Durante el cruce, Vigna llegó a tocar la barbilla de su contrincante con el puño, en un gesto provocador que fue respondido por Viciconte con una sonrisa, sin retroceder. Finalmente, ambas se estrecharon la mano sin bajar la guardia, dejando en claro que, pese a la tensión, existe un respeto mutuo, algo que también se trasladó al ring.

