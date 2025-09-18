De la rivalidad en “Combate” al ring: Flor Vigna y Mica Viciconte pelearán en el “Párense de Manos 3″

Las mediáticas, viejas conocidas en el programa de juegos de destreza, serán protagonistas del evento que se realizará el 20 de diciembre en el Tomás Adolfo Ducó.

Flor Vigna y Mica Viciconte. Foto: Captura

Flor Vigna y Mica Viciconte protagonizarán una esperada pelea de boxeo en el evento “Párense de Manos 3″. Bajo la organización del streamer Luquitas Rodríguez, el próximo 20 de diciembre ambas mediáticas serán protagonistas en el estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó.

La noticia generó mucho revuelo, ya que por mucho tiempo fueron rivales en el recordado programa “Combate”. Por esto mismo, la pelea que protagonizarán tiene mucha historia, más allá de que actualmente ambas se llevan muy bien.

Flor Vigna y Mica Viciconte en el Párense de Manos 3. Foto: X ParenseDeManos

Desde la cuenta de X de “Párense de Manos”, escribieron: “Una rivalidad de años, hoy tiene fecha de caducidad”. En un guiño a “Combate”, siguió: “Dos capitanas, Dos campeonas absolutas, se conocen mucho, se conocen bien, pero este 20 de diciembre, con un combate épico, pondrán FIN a la pica que cargaron durante mucho tiempo”.

Cabe recordar que no será el debut en el ring de Flor Vigna. En la edición anterior, realizada en 2024, la bailarina y cantante peleó ante la colombiana Manuela QM. El resultado fue exitoso para ella, ya que logró una contundente victoria para la sorpresa de muchos.

Flor Vigna peleará ante la influencer colombiana Manuela. Foto: X Parense de Manos.

Por esto mismo, llega como candidata para el enfrentamiento ante Mica Viciconte. Justamente, tras distintos conflictos que habían protagonizado, habían entrenado juntas cuando Vigna se preparaba para su primera pelea.

La exigencia en el video que habían compartido era total, donde había motivación para entrenarse en la previa de la pelea que se desarrolló en el estadio de Vélez Sarsfield.

Mica Viciconte entrenó a Flor Vigna de cara al Parense de Manos II. Video: NA.

Flor Vigna compartió la pelea en sus historias de Instagram y agregó: “Esto será épico”.

Párense de Manos 3: todas las peleas