“Me genera mucho fastidio”: Fabián Cubero habló sobre la complicada relación con Nicole Neumann a días de Navidad

El exfutbolista y la modelo deben mantener una relación formal por sus hijas Allegra, Indiana y Sienna. Cómo están en la actualidad.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

A días de Navidad y Año Nuevo, Fabián Cubero se refirió al complicado vínculo que mantiene con Nicole Neumann, de quien se separó en 2017.

En las últimas horas, el exfutbolista habló sobre la organización familiar por sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, y además brindó detalles sobre la fiesta de 15 de Allegra y la celebración paralela que prepara la modelo.

Cubero y Neumann atravesaron años de conflictos, tanto mediáticos como judiciales. En diálogo con Infama, Fabián Cubero reconoció que la convivencia entre ambos sigue siendo tensa: “Pasamos mi cumpleaños y Navidad juntos y después las nenas se van a pasar Año Nuevo con la mamá. Es un acuerdo fijo, no hubo que negociar nada”.

Fabián Cubero habló sobre su relación con Nicole Neumann. Video: América TV.

Sin embargo, recordó el conflicto que mantuvieron durante las vacaciones pasadas, cuando Neumann no respetó las fechas acordadas, según contó él: “Ahí sí tuve un problema. Hasta ahora todo se está cumpliendo como se pactó, pero esperemos que no haya ningún martes 13, porque el Juzgado sigue cruzado de brazos como si no hubiera pasado nada”.

Visiblemente molesto, el exfutbolista manifestó su enojo por la falta de consecuencias legales: “No se tomó ninguna medida y eso me genera mucho fastidio, es una situación que me molesta”.

En ese sentido, reafirmó cómo están pautadas las vacaciones de verano: “Primera quincena con la mamá y la segunda conmigo. Después hay que rezar para que se cumplan las fechas, nada más”.

Qué pasará con el cumpleaños de 15 de Allegra

Por otro lado, el exjugador aclaró que Nicole Neumann no estará presente en la fiesta de 15 de Allegra y habló sobre el festejo alternativo que organiza la modelo: “La idea original era hacer la fiesta conmigo y el viaje con la mamá. De todos modos, ella tiene todas las posibilidades de hacerle la celebración que quiera”.

Finalmente, Cubero fue tajante al explicar por qué no compartirán el evento: “Eso se pactó desde el primer momento. Las familias que terminan bien pueden hacerlo juntas. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Así de simple”.