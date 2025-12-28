Brigitte Bardot, en 6 películas elegidas por ella misma: una carrera breve que cambió la historia del cine europeo

La actriz francesa, fallecida a los 91 años, dejó interpretaciones memorables que reflejan la tensión entre libertad femenina, el deseo y la transformación social. Aclamada y cuestionada por igual, protagonizó films que rompieron tabúes y la consolidaron como una figura central de la cultura francesa del siglo XX.

La actriz francesa Brigitte Bardot. Foto: Pinterest.

La muerte de Brigitte Bardot, a los 91 años, reavivó la memoria sobre una de las figuras más influyentes y contradictorias del cine europeo del siglo XX. Dueña de una belleza magnética y de una personalidad indomable, la actriz francesa construyó una carrera breve pero intensa que la convirtió en un ícono cultural global.

Aclamada por intelectuales y cineastas de vanguardia, y cuestionada por sectores conservadores, Bardot encarnó como pocas artistas la tensión entre libertad, deseo y mirada social.

Murió la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años. Foto: Instagram / brigittebardotpage.

Aunque participó en cerca de medio centenar de producciones, la propia Bardot destacó en distintas oportunidades un grupo reducido de películas que, a su entender, definieron su trayectoria y su legado artístico.

Esos seis filmes permiten recorrer no solo su evolución como actriz, sino también los cambios culturales de una época marcada por la ruptura de tabúes.

Tras retirarse del cine, la actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Foto: Instagram / brigittebardotpage.

Las 6 películas que marcaron la carrera de Brigitte Bardot

1. “Et Dieu… créa la femme" (Y Dios creó a la mujer) - 1956 - Roger Vadim

El punto de partida inevitable es Et Dieu… créa la femme (1956), dirigida por Roger Vadim, entonces esposo de la actriz. Ambientada en Saint-Tropez, la película presentó a una Bardot de apenas 22 años como Juliette Hardy, una joven huérfana cuya sensualidad desata pasiones y conflictos.

La célebre escena del baile al ritmo de mambo escandalizó a la sociedad francesa y consagró a Bardot como sex-symbol internacional, redefiniendo los códigos del erotismo en el cine.

2. "En cas de malheur" (Amor Prohibido) - 1958 - Claude Autant-Lara

Dos años más tarde, En cas de malheur (1958), de Claude Autant-Lara, la enfrentó al veterano Jean Gabin en un drama marcado por el choque generacional y moral.

Bardot interpretó a una joven marginal que seduce y desestabiliza a un abogado respetable, en un relato que consolidó su imagen provocadora y ambigua.

3. “La Vérité” (La Verdad) - 1960 - Henri-Georges Clouzot

El reconocimiento definitivo a su capacidad interpretativa llegó con La Vérité (1960), dirigida por Henri-Georges Clouzot. En el papel de Dominique Marceau, acusada de asesinar a su amante, Bardot ofreció una actuación intensa y desgarradora.

La película expuso la hipocresía y la doble moral de la sociedad francesa, y es considerada por la crítica como el punto más alto de su carrera actoral.

4. “Le Mépris” (El Desprecio) - 1963 - Jean-Luc Godard

En Le Mépris (1963), obra clave de la Nouvelle Vague, Bardot trabajó bajo la dirección de Jean-Luc Godard. Allí encarnó a Camille Javal, una mujer atrapada en la lenta descomposición de su matrimonio.

El film, que reflexiona sobre el amor, la incomunicación y la mercantilización del cine, es actualmente una pieza fundamental de la historia del séptimo arte.

5. “¡Viva María!" - 1965 - Louis Malle

El registro cambia con ¡Viva María! (1965), de Louis Malle, donde Bardot compartió protagonismo con Jeanne Moreau.

Ambientada en una revolución latinoamericana ficticia, la película presentó a dos mujeres que desafían los estereotipos y lideran un movimiento de liberación, en clave de aventura y comedia política.

6. “L’ours et la poupée" (El Oso y la Muñeca) - 1970 - Michel Deville

Finalmente, L’ours et la poupée (1970), dirigida por Michel Deville, anticipó el retiro de Bardot del cine. En esta comedia romántica atípica, la actriz interpretó a una sofisticada mujer parisina obsesionada con un músico indiferente a su encanto. Fue uno de sus últimos trabajos antes de abandonar definitivamente la actuación en 1973.

Estas seis películas no solo marcaron la carrera de Brigitte Bardot, sino que explican por qué su figura trascendió la pantalla. Más allá del mito, Bardot fue el reflejo de una época en transformación y una protagonista central del cine moderno europeo.