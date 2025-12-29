“Llegué muerto a la clínica”: el duro relato del periodista David Kavlin tras sufrir un doble infarto

El conductor debió ser reanimado antes de ingresar a la guardia y reveló cómo le salvaron la vida. Permanece internado y evoluciona favorablemente.

David Kavlin. Foto: Instagram/davidkavlin

Este domingo David Kavlin debió ser internado de urgencia luego de sufrir dos infartos mientras realizaba actividad física en un club. Tras el episodio, el equipo médico del Sanatorio Trinidad de San Isidro logró estabilizarlo y, luego de que le colocaran dos stents, ya está fuera de peligro.

Según trascendió, el conductor sufrió un infarto en el Club Hacoaj luego de un partido pádel, por lo que, de inmediato, se dio aviso a una ambulancia que llegó al lugar y, mientras era trasladado al sanatorio, sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado antes de ingresar a la guardia.

Por su parte, el periodista se comunicó con Infama para hablar sobre lo sucedido y adelantó que, tras el susto, deberá someterse a una operación más para recibir el alta médica.

“Ayer en el club terminé de jugar al pádel, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal, me dolía mucho el pecho, la espalda y la verdad que, desde mi hijo hasta toda la gente del club Hacoaj actuaron rápido y vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la Trinidad de San Isidro a tiempo”, contó Kavlin.

“Llegué muerto, llegué sin signos vitales. Me reanimaron mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica”, reveló con crudeza.

David Kavlin. Foto: Instagram.

El periodista explicó que el episodio se debió a una obstrucción arterial. “El lugar donde la arteria se tapó era un lugar bastante cerca (del corazón), pudo haber hecho un paro cardíaco masivo. La estoy contando gracias a Dios”, reflexionó.

Por último, contó cuáles son los pasos a seguir tras la intervención que le salvó la vida: “Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien. Los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó. Estoy en recuperación”.