Joaquín Levinton fue internado de urgencia tras sentir un fuerte dolor en el pecho: sufrió un infarto

El cantante de Turf estaba en un bar de Palermo durante la madrugada, cuando el malestar llevó a que sea ingresado de urgencia.

Joaquín Levinton, cantante de Turf. Foto: Instagram

Hay preocupación por la salud de Joaquín Levinton. El cantante de Turf fue internado de urgencia en la madrugada del viernes en el Hospital Fernández, tras haber sufrido una descompensación cuando estaba en un bar porteño. Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que sufrió un infarto pero que ya está fuera de peligro.

La información publicada por TN indica que el artista estaba en un bar del barrio de Palermo, ubicado sobre la calle Dorrego. Los testigos relataron que sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó, por lo que fue atendido de inmediato.

Joaquín Levinton.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar tras un llamado de las personas que estaban junto a Levinton. En este contexto, se hizo un traslado de emergencia.

Qué se sabe de la salud de Joaquín Levinton

Durante una comunicación con Crónica TV, Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó que el artista “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”.

El parte oficial que se emitió en un principio, sobre las 0:40, indica que Levinton tuvo un “principio de infarto”.

Joaquín Levinton en los Premios Gardel 2024. Foto: NA.

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández”, agregó.

Y sumó: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”.

La última publicación de Joaquín Levinton antes de ser internado

En las horas previas a su complicación de salud, había publicado una imagen en sus redes sociales en la que mostraba la tapa de un libro de su autoría. “Las cuatro puertas hacia el orden interior”, era el título, aunque no quedó claro si era real o se trataba de la grabación de algún video o la presentación de un tema.

La última publicación de Joaquín Levinton antes de ser internado. Foto: Instagram

El cantante atraviesa un gran momento profesional y hasta mediático. Más allá del éxito que tiene con su banda Turf, también fue tapa de distintas revistas en los últimos meses, ubicándose como una las figuras más importantes del rock y el pop de Argentina.

Incluso participó en algunos realities, como su reciente invitación en La Voz Argentina junto a Lali Espósito y hasta se animó a la cocina en Masterchef Celebrity, en su temporada de 2021.