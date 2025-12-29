Parte médico de Christian Petersen: el famoso chef continúa internado a la espera de estudios complementarios

En el comunicado oficial, el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde fue trasladado el famoso chef, reafirmó que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia.

Christian Petersen, chef argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

Después de permanecer internado diez días en San Martín de Los Andes, Christian Petersen continúa con su recuperación en el Hospital Alemán, de la Ciudad de Buenos Aires. El sanatorio compartió este lunes un parte médico, donde dio detalles sobre su estado de salud.

“El paciente continúa internado en unidad coronaria bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”, indica el nuevo parte médico difundido por el Hospital Alemán.

Christian Petersen continúa internado en unidad coronaria bajo control clínico permanente. Foto: Instagram @chrispetersenok.

El sanatorio, ubicado en Av. Pueyrredón 1640, también precisó que “se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”, concluye el parte médico.

Según informó ‘TN Show’, el famoso chef había sido trasladado este viernes a la Ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario, bajo medidas médicas estrictas y con seguimiento permanente durante el vuelo desde la Patagonia.

El detalle crucial que salvó a Christian Petersen

Luego de conocerse el delicado estado de salud de Petersen, trascendieron diferentes versiones sobre lo sucedido en la montaña. Por estos motivos, familiares del chef emitieron un comunicado para aclarar la situación en San Martín de Los Andes.

El accionar del guía turístico fue crucial para salvarle la vida a Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok.

En el texto que se compartió desde la cuenta de Instagram de Petersen se especificó que, en un principio, el cuadro que sufrió el cocinero “parecía sencillo”. Sin embargo, enfatizaron que fue clave la acción de una persona que acompañó al chef durante el ascenso al volcán Lanín: su intervención fue la razón por la que Petersen terminó internado y, por ende, salvó su vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, destacó la familia.