Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner continúa recuperándose tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Italiano de La Plata por un cistoadenoma parotídeo bilateral, un tumor benigno poco frecuente. Este sábado, su entorno difundió un nuevo parte médico que confirmó su buena evolución y el alta hospitalaria.

La operación fue realizada el viernes por el equipo médico del centro de salud platense, mientras que la evolución postoperatoria fue calificada como positiva. Según el comunicado oficial, el dirigente ya fue dado de alta y continuará con controles ambulatorios.

Parte médico de Máximo Kirchner. Foto: Hospital Italiano.

El parte médico oficial tras la intervención

“En el día de la fecha [por el 9 de mayo] y con buena evolución posoperatoria de parotídeo bilateral, se otorga el alta a Máximo Carlos Kirchner. Seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario”, dice el breve parte médico firmado por el director general Roberto Martínez.

El diagnóstico que motivó la cirugía fue un cistoadenoma parotídeo bilateral, una afección que se origina en las glándulas parótidas, responsables de la producción de saliva. Se trata de un cuadro poco frecuente dentro de este tipo de patologías.

Máximo Kirchner. Foto: NA

La internación y el mensaje previo a la cirugía

El también diputado de Unión por la Patria había comunicado previamente su intervención quirúrgica a través de su cuenta de Instagram. En ese mensaje explicó que la operación había sido programada con anterioridad y postergada en varias oportunidades.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, informó en su publicación.

Además, el dirigente hizo referencia a la decisión de no recibir la visita de su madre durante la internación. Según expresó, prefirió evitar su presencia en el hospital por motivos vinculados a la situación judicial de la exmandataria.

“Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, señaló.

Máximo Kirchner. Foto: NA

Con el alta médica ya confirmada, el equipo quirúrgico del Hospital Italiano de La Plata continuará con el seguimiento ambulatorio del paciente para controlar su evolución y asegurar una recuperación completa.

Desde el entorno del dirigente destacaron que su estado general es bueno y que el proceso postoperatorio avanza según lo previsto, sin complicaciones.