Mejora la salud de Christian Petersen: extubaron al reconocido chef de Elgourmet y reaccionó a los estímulos

El reconocido chef se encontraba realizando una excursión para ascender al volcán Lanín cuando comenzó a sentirse mal, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate. Cómo se encuentra en la actualidad.

Christian Petersen fue internado en terapia intensiva y lucha por su vida Foto: Redes

En medio del hermetismo que rodea el delicado estado de salud del reconocido chef Christian Petersen, en las últimas horas trascendió un nuevo dato de salud alentador.

Desde el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado el cocinero, informaron que no se emitirán nuevos partes médicos públicos por decisión de la familia.

Sin embargo, según el medio La Gaceta, Petersen “señales alentadoras” en las últimas horas. Además, también informaron que el chef se despertó, reaccionó a los estímulos y le quitaron la asistencia respiratoria mecánica, aunque sigue bajo el control médico.

Christian Petersen, famoso cocinero argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

El contexto previo a la descompensación de Christian Petersen

Según la información difundida, el episodio de salud ocurrió el pasado viernes, cuando Christian Petersen participaba de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín, uno de los íconos naturales de la Patagonia argentina y chilena, ubicado dentro del Parque Nacional Lanín.

Durante la actividad, el guía de la excursión advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso inmediato a un guardaparque, solicitando asistencia. Frente a esta situación, se desplegó un operativo de rescate.

El comunicado oficial sobre el parte médico de Christian Petersen. Foto: Ministerio de Salud de Neuquén.

Petersen fue trasladado inicialmente al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales constataron que presentaba un cuadro de fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular del corazón.

Finalmente, luego de ser estabilizado, los especialistas decidieron trasladarlo al Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, para recibir una atención de mayor complejidad.