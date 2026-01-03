Ricardo Montaner dejó a un lado la música y se expresó tras la captura a Maduro en Venezuela: “Señor, llevate a los malos y permite que la paz reine”

El artista argentino-venezolano utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje tras el operativo militar de Estados Unidos en el que capturó a Nicolás Maduro.

Ricardo Montaner es uno de los artistas más reconocidos de la música a nivel mundial y alzó la voz en medio de la captura a Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. El cantante argentino-venezolano publicó una historia de Instagram bajo el hashtag “Venezuela Libre”.

Apenas se dio a conocer la captura de Nicolás Maduro, miles de referentes de distintos ámbitos salieron a dar su postura sobre esta situación. Uno de ellos fue Ricardo Montaner, quien expresó: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano”.

El músico habló tras la captura a Maduro por parte de EEUU. Foto: Historia de Instagram de Ricardo Montaner

“Llevate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén, amén”, cerró Montaner, quien cerró el posteo con el hashtag de “Venezuela Libre”. Además, utilizó también su cuenta oficial de Twitter. “Qué hermosa mañana, eh”, expresó.

Catherine Fulop y Carlos Baute fueron otros de los famosos oriundos de Venezuela que se expresaron al respecto de la captura de Nicolás Maduro ocurrida durante este sábado 3 de enero, hecho que impactó de lleno a todo el mundo.

Javier Milei rompió el silencio tras la captura a Nicolás Maduro en Venezuela: “Apoyo total a Estados Unidos”

En diálogo con LN+, Javier Milei rompió el silencio para referirse a la captura de Nicolás Maduro. “Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder. Eso es por el lado estrictamente político, si uno quiere, lo que estamos viendo es la caída de un dictador. Pero más fuerte todavía, y si es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista", sostuvo.

En este sentido, consideró que si Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez -ambos mano derecha de Maduro- tienen la intención de seguir gobernando, “van a continuar los ataques en esta línea que ha hecho Estados Unidos”. Aunque aclaró: “Pero me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a resquebrajar y sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia”.