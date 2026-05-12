Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Cabe destacar que entre ellos se encuentra el argentino Germán Giuliani.

“Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy (Rodríguez) está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles”, aseguró Trump al ser consultado por la situación de los cientos de encarcelados que no se beneficiaron de la ley de amnistía, la cual el Ejecutivo de la presidenta encargada dio por concluida el pasado 24 de abril.

Germán Darío Giuliani, argentino detenido en Venezuela. Foto: Ministerio del Interior de Venezuela

“Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando (al país caribeño). Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, añadió en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar un viaje oficial a China.

Luego, agregó: “Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”.

Si bien el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, casi dos meses después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por Washington, que dio el visto bueno para que Rodríguez ocupe -de momento- el poder.

Algunos frentes criticaron que la Casa Blanca no esté presionando a Caracas para liberar a los cientos de personas que, según organizaciones de derechos humanos, todavía permanecen en cárceles venezolanas, ni para acelerar el proceso de convocatoria de elecciones en el país caribeño.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump estableció un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que la primera de esas fases ya está terminada.

La situación del argentino Germán Giuliani

Virginia Rivero, esposa del abogado argentino Germán Giuliani, informó el pasado viernes sobre el fallecimiento de su suegro, Carlos Giuliani, mientras su hijo continúa detenido arbitrariamente en Venezuela desde hace más de 11 meses.

Rivero expresó que a Germán “no le permitieron volver a casa para despedirse de su padre cuando aún estaba con vida”, pese a que cuenta con una boleta de excarcelación emitida en febrero y una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que -según denuncia- el Gobierno de Delcy Rodríguez “incumplió sistemáticamente”.

“Mi suegro murió esperando ver a su hijo libre. Murió sin poder abrazarlo. Murió con el corazón partido por estos más de 11 meses de cautiverio Hoy solo pedimos algo tan humano como justo: que Germán pueda viajar para despedir a su papá en su funeral”, afirmó Rivero.

Germán Giuliani, preso político argentino en Venezuela. Foto: Prensa

Además, la mujer hizo un llamado directo a las autoridades venezolanas para que permitan el regreso inmediato de su esposo: “Basta de tanta crueldad, basta de tanto dolor. Germán debe estar con su familia”.

Germán Giuliani es el último ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela, tras la liberación de Yaacob Harary, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y Nahuel Gallo.

El abogado fue arrestado el 21 de mayo de 2025 y su familia ha denunciado que fue víctima de desaparición forzada y torturas.