Así se llevaron a Nicolás Maduro de Venezuela: la foto inédita que publicó Trump tras el operativo de EEUU

Donald Trump filtró una foto de Nicolás Maduro siendo capturado en Venezuela.

Así se llevaron al líder venezolano. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela tras un operativo militar de Estados Unidos en el país caribeño, hecho que generó un impacto en Sudamérica y a nivel mundial. A través de la red social Truth, Donald Trump filtró una foto del líder venezolano a bordo de un avión.

Por lo que se puede observar en la imagen, Nicolás Maduro fue capturado con vendas en los ojos, lleva una botella de agua entre sus manos y está vestido con un joggin y una campera deportiva. “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump.

Se trata de la primera imagen de Nicolás Maduro capturado, lo que representó una evidencia visual del arresto llevado adelante por las fuerzas militares de Estados Unidos durante este sábado 3 de enero.

Noticia en desarrollo.