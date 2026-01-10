High School Musical 3. Foto: Redes sociales

High School Musical es una saga de películas muy recordada por sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una triste noticia: un recordado actor fue detenido por una denuncia de posesión de material de abuso sexual infantil.

Se trata de Matt Prokop, quien interpretaba a Jimmie “The Rocket Man” Zara en la tercera película de la producción de Disney.

Matt Prokop, junto a Zac Effron, en High School Musical 3. Foto: Redes sociales

Qué se sabe de la detención de una estrella de High School Musical

El arresto fue llevado a cabo por la Policía de Texas, según lo reportado por el sitio estadounidense TMZ. El actor se encuentra en una cárcel y los cargos que enfrenta son “sin derecho a fianza”.

Más allá de que se conoció en las últimas horas, el arresto tuvo lugar semanas atrás, alrededor de la Navidad. Sobre Prokop pesan acusaciones “por múltiples cargos, incluida presunta posesión de material de abuso sexual infantil y resistencia al arresto“.

Por otro lado, el medio local Crossroads Today agregó que el actor de High School Musical fue acusado “por incumplir las condiciones de la fianza correspondientes a una serie previa de cargos formulados en 2024”.

Matt Prokop, actor de High School Musical detenido. Foto: Redes sociales

“Todo indica que las condiciones de la fianza están vinculadas a un arresto que ya habíamos dado a conocer”, indicaron desde TMZ, en referencia a otro caso que lo llevó tras las rejas.

Durante mayo de 2024, Matt Prokop también fue detenido, aunque por otro delito: fue acusado de haber agredido a su pareja en Victoria, su ciudad natal en Texas.

El sitio agregó que “él fue acusado de agresión familiar agravada y resistencia al arresto. No está claro cómo Prokop supuestamente violó las condiciones de su fianza”.

Matt Prokop, actor de High School Musical detenido. Foto: Redes sociales

Quién es Matt Prokop

Más allá de los escándalos delictivos, Prokop tuvo un gran pasado como parte de Disney. Tuvo una aparición previa en Hannah Montana, aunque su salto a la fama se dio en High School Musical 3: Senior Year en 2009, donde interpretó a Jimmie “The Rocket Man” Zara.

Actualmente de 35 años, también participó de la película Geek Charming, además de Furry Vengeance y algunos capítulos de Modern Family.

Estuvo en pareja con la actriz y compañera Sarah Hyland, aunque la relación terminó muy mal: le colocaron una orden de restricción tras una denuncia por abusos en 2014. Desde allí, la carrera de Prokop comenzó a ir en picada.