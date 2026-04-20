Murió Luis Brandoni.

Triste noticia en el mundo del espectáculo. Luis Brandoni murió a los 86 años tras pasar varios días internado luego de sufrir una caída en su casa. La triste noticia fue confirmada por su amigo, el productor Carlos Rottemberg.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, señala el comuncado de la cuenta oficial de X del Multiteatro, propiedad de Rottemberg.

Luis Brandoni. Foto: NA

Adalberto Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud y fue protagonista de una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina. Desde la década de los 70, se distinguió por su versatilidad en el escenario y delante de las cámaras.

El reconocido intérprete de títulos como “La Patagonia rebelde”, “Esperando la Carroza”, “Parque Lezama”, “ Made in Argentina” o “La odisea de los giles” estaba en pareja con la guionista y directora Saula Benavente y tenía dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Marta Bianchi.

De qué murió Luis Brandoni a sus 86 años

El pasado sábado 11 de abril, Brandoni se cayó en su casa y debió ser internado. Si bien en un principio nació el un rumor de que había sufrido un ACV, su entorno familiar y laboral se encargó -estudios médicos mediante- de confirmar que no se trató de un accidente cerebrovascular.

Lo que le sucedió al aclamado actor es que, debido a la caída, se golpeó la cabeza y eso le produjo un hematoma cerebral, por lo cual quedó internado hasta evaluar su evolución. Tras una semana peleando por su vida, esta madrugada se dio a conocer su deceso.

El último parte médico, emitido el viernes, señalaba que se encontraba internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado.

Brandoni se encontraba protagonizando la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Sylveira. Tras su accidente, Rottemberg dispuso la suspensión del espectáculo. “Por respeto al público, para que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta para efectivizarlas”, señaló.