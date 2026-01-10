Las Medidas Foto: prensa

Las Medidas comienza su tercera temporada a partir del 6 de febrero en NÜN TEATRO BAR.

La obra cuenta la historia de Mara y Pablo, una pareja decidida a encontrar nuevas formas de revitalizar su amor. Con una propuesta innovadora, incorporan a un tercer participante para avivar la llama entre ellos.

Cada función presenta un invitado especial sorpresa, que improvisa en una escena completa, agregando frescura y desafiando a los actores a adaptarse en tiempo real a lo que el invitado propone.

Además, el público puede participar de esta experiencia, contribuyendo con prendas de ropa que se integran en la escenografía y crean un vínculo entre la audiencia y la obra. Al finalizar la temporada, todas las prendas recolectadas son donadas a través de la Fundación Moksha, específicamente al proyecto @moksha.yogaenlacarcel, una noble iniciativa que enseña yoga en cárceles, promoviendo la rehabilitación y el bienestar.

Obra seleccionada para el Festival Internacional de Teatro del Biobío en Concepción, Chile.

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA

Dramaturgia: Tomás Landa

Actúan: Pascual Carcavallo – Rocío Hernández

Vestuario: Celina Barbieri

Diseño de escenografía: Yamila Barreira

Realización de escenografía: Federico Casalinuovo – Martín Nadal – Yamila Barreira

Diseño de luces: José Binetti

Fotografía: Nacho Lunadei

Video: Punch Productora

Diseño gráfico: Carolina Werner

Community manager: Albi Castellano

Prensa: Varas Otero

Producción: Tomás Pippo

Dirección: Tomás Landa

Instagram: @las_medidas

Duración : 65 minutos

Clasificación: Teatro – Presencial – Adultos

NÜN TEATRO BAR