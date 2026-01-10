Canal 26
Las Medidas comienza su tercera temporada a partir del 6 de febrero en NÜN TEATRO BAR.

La obra cuenta la historia de Mara y Pablo, una pareja decidida a encontrar nuevas formas de revitalizar su amor. Con una propuesta innovadora, incorporan a un tercer participante para avivar la llama entre ellos.

Cada función presenta un invitado especial sorpresa, que improvisa en una escena completa, agregando frescura y desafiando a los actores a adaptarse en tiempo real a lo que el invitado propone.

Además, el público puede participar de esta experiencia, contribuyendo con prendas de ropa que se integran en la escenografía y crean un vínculo entre la audiencia y la obra. Al finalizar la temporada, todas las prendas recolectadas son donadas a través de la Fundación Moksha, específicamente al proyecto @moksha.yogaenlacarcel, una noble iniciativa que enseña yoga en cárceles, promoviendo la rehabilitación y el bienestar.

Obra seleccionada para el Festival Internacional de Teatro del Biobío en Concepción, Chile.

Las Medidas Foto: prensa

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA

  • Dramaturgia: Tomás Landa
  • Actúan: Pascual Carcavallo – Rocío Hernández
  • Vestuario: Celina Barbieri
  • Diseño de escenografía: Yamila Barreira
  • Realización de escenografía: Federico Casalinuovo – Martín Nadal – Yamila Barreira
  • Diseño de luces: José Binetti
  • Fotografía: Nacho Lunadei
  • Video: Punch Productora
  • Diseño gráfico: Carolina Werner
  • Community manager: Albi Castellano
  • Prensa: Varas Otero
  • Producción: Tomás Pippo
  • Dirección: Tomás Landa
  • Instagram: @las_medidas
  • Duración: 65 minutos
  • Clasificación: Teatro – Presencial – Adultos

NÜN TEATRO BAR

  • Juan Ramírez de Velasco 419 – Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
  • Teléfono: 4854-2107 – Web: http://www.nunteatrobar.com.ar
  • Entradas: $ 15.000 – en boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral
  • Funciones: Jueves 21:00 horas – Del 06/02/2025 al 27/03/2025