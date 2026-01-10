Las Medidas vuelve al teatro con su tercera temporada desde el 6 de febrero
Será a partir del 6 de febrero en NÜN TEATRO BAR.
Las Medidas comienza su tercera temporada a partir del 6 de febrero en NÜN TEATRO BAR.
La obra cuenta la historia de Mara y Pablo, una pareja decidida a encontrar nuevas formas de revitalizar su amor. Con una propuesta innovadora, incorporan a un tercer participante para avivar la llama entre ellos.
Cada función presenta un invitado especial sorpresa, que improvisa en una escena completa, agregando frescura y desafiando a los actores a adaptarse en tiempo real a lo que el invitado propone.
Además, el público puede participar de esta experiencia, contribuyendo con prendas de ropa que se integran en la escenografía y crean un vínculo entre la audiencia y la obra. Al finalizar la temporada, todas las prendas recolectadas son donadas a través de la Fundación Moksha, específicamente al proyecto @moksha.yogaenlacarcel, una noble iniciativa que enseña yoga en cárceles, promoviendo la rehabilitación y el bienestar.
Obra seleccionada para el Festival Internacional de Teatro del Biobío en Concepción, Chile.
FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA
- Dramaturgia: Tomás Landa
- Actúan: Pascual Carcavallo – Rocío Hernández
- Vestuario: Celina Barbieri
- Diseño de escenografía: Yamila Barreira
- Realización de escenografía: Federico Casalinuovo – Martín Nadal – Yamila Barreira
- Diseño de luces: José Binetti
- Fotografía: Nacho Lunadei
- Video: Punch Productora
- Diseño gráfico: Carolina Werner
- Community manager: Albi Castellano
- Prensa: Varas Otero
- Producción: Tomás Pippo
- Dirección: Tomás Landa
- Instagram: @las_medidas
- Duración: 65 minutos
- Clasificación: Teatro – Presencial – Adultos
NÜN TEATRO BAR
- Juan Ramírez de Velasco 419 – Capital Federal – Buenos Aires – Argentina
- Teléfono: 4854-2107 – Web: http://www.nunteatrobar.com.ar
- Entradas: $ 15.000 – en boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral
- Funciones: Jueves 21:00 horas – Del 06/02/2025 al 27/03/2025