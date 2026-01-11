Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Daniel Cole)

Franco Colapinto volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por algo relacionado a las carreras. A pocas horas de regresar a Europa para concentrarse en su trabajo junto a Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto argentino sorprendió con una publicación en Instagram que rápidamente generó revuelo entre sus fanáticos.

Posteo de Franco Colapinto en Instagram. Foto: Instagram / francolapinto.

“Lindo verano para ser ahora un “deportista de alto rendimiento”. Todo readyyy, ahora si que empieza el 2026”, escribió Colapinto en un posteo acompañado por un carrusel de imágenes que resumían sus días de descanso en Argentina. Todas eran más o menos parecidas: entrenamientos, momentos de relax y escenas cotidianas marcaron la secuencia, hasta que una foto en particular captó toda la atención.

La imagen que encendió los rumores de un posible romance

En la imagen número diez del carrusel, aparece una joven usando uno de los cascos que suele utilizar el piloto pilarense. La fotografía no muestra su rostro completo: apenas se distinguen sus ojos, un detalle que fue suficiente para disparar todo tipo de conjeturas entre los usuarios.

Maia Reficco con el casco de Franco Colapinto. Foto: Instagram / francolapinto.

En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a multiplicarse con una pregunta recurrente: ¿quién es la chica que aparece junto a Colapinto?.

¿Quién es la chica del posteo de Franco Colapinto?

Entre las hipótesis que circularon con más fuerza, varios usuarios señalaron que podría tratarse de Maia Reficco, actriz y cantante argentina que desarrolla gran parte de su carrera en Estados Unidos. La sospecha tomó mayor impulso por un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores más atentos.

Hace apenas dos días, Reficco publicó una imagen en sus redes con la frase: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”, una descripción idéntica a la utilizada por Colapinto en su posteo.

El posteo de Maia Reficco que incrementó los rumores de romance con Franco Colapinto. Foto: Instagram / maiareficco.

Aunque no hubo intercambios públicos ni comentarios cruzados entre ambos, sí se registró un gesto que avivó las especulaciones: ambas publicaciones cuentan con el “like” del otro. Además, otro detalle no menor es que se siguen mutuamente en Instagram.