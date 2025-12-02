Franco Colapinto y Alpine presentan el A526: fecha, lugar y detalles de los nuevos coches de F1

La escudería francesa revelará su monoplaza para 2026 en Barcelona. Con motor Mercedes y grandes cambios en la parrilla, así se prepara la Fórmula 1 para la próxima temporada.

El monoplaza A525 de Franco Colapinto para el GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

La temporada de la Fórmula 1 no terminó, y de hecho, está más viva que nunca, con tres pilotos con chances de ser campeón a falta de una sola carrera en el calendario. La mayoría de los equipos llegan al final del año con los ojos puestos en lo que pueda pasar en las curvas de Abu Dhabi.

Pero no es el caso de Franco Colapinto ni su escudería Alpine, que espera que el 2025 termine lo más rápido posible y puedan enfocarse de lleno en el año entrante. A través de un comunicado del equipo, se dio a conocer que el 23 de enero será la presentación del flamante A526, el auto con el que el piloto argentino buscará retomar el buen rendimiento obtenido en las primeras carreras con Williams, allá por mediados de 2024.

“Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, indicó el reporte que difundió la escudería con sede en Enstone, Reino Unido. Al mismo tiempo, indicaron que la hora en la que se verá el diseño del nuevo coche será a las 12.30 (hora local), a las 17.30 de Argentina.

El piloto argentino en el Gran Premio de Qatar. Foto: Twitter @AlpineF1Team

La presentación se dará en el inicio de la pretemporada, con una prueba privada del 26 al 30 del primer mes del año, en el circuito de Barcelona, que también alberga uno de los eventos que figuran en el calendario oficial.

Durante febrero, se realizarán las pruebas abiertas en Bahréin del 11 al 13 y del 18 al 20 de dicho mes. Allí, todos los fanáticos podremos ver de qué está hecho el auto de la escudería francesa, que tantos dolores de cabeza trajo durante esta temporada.

Una vez finalizados los test de pretemporada, el calendario de la Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Melbourne, el 8 de marzo. Según dicen los rumores, el motor Mercedes, que tendrá la escudería que comanda Flavio Briatore, es el que mejor llega al año que viene.

Los cambios en la grilla para la próxima temporada

Lo cierto es que hace rato los motores Mercedes son una apuesta segura en cuanto a fiabilidad. Actualmente, además del equipo alemán, son usados por McLaren, Williams y Aston Martin, y Alpine se sumará a la lista el año que viene. Sin embargo, Aston Martin cambiará de proveedor, pasando a utilizar los de la marca japonesa Honda, que abasteció a las dos escuderías de Red Bull hasta Abu Dhabi.

Alpine tendrá motores Mercedes a partir de 2026. Foto: Reuters (Yves Herman)

Las escuderías de la marca de bebidas energéticas ensayarán con motor Ford, y Haas, Cadillac y Ferrari con el de la empresa italiana. Audi, la compañía que tomará de base la estructura de Sauber, tendrá su propio motor.

Por último, con respecto a los cambios en los asientos de cara a la primera temporada con un nuevo reglamento, se confirmó que Isack Hadjar asciende a Red Bull y compartirá equipo con Max Verstappen. El japonés Yuki Tsunoda no tendrá asiento y Racing Bull quedará conformado por Liam Lawson y Arvid Lindblad.